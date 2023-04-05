體壇反腐擴大 艇協前主席劉愛杰落馬

中國賽艇協會、中國皮划艇協會前主席劉愛杰「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受調查。（取材自百度百科）

中國「體育反腐」風暴擴大，繼中國足協九位負責官員相繼遭調查後，昨日傳出，中國賽艇協會、中國皮划艇協會前主席劉愛杰也被帶走調查；有消息稱，調查矛頭正指向體育總局高層。官方宣稱此次反腐大動作是為「建設體育強國」提供有力保障；網友則調侃這支龐大的腐敗高官隊伍，足以在監獄 組建一支足球 隊。

綜合媒體報導，據中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組官方網站4日公告，中國賽艇協會、中國皮划艇協會前主席劉愛杰「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和河南省監察委員會審查調查。

公開資料顯示，劉愛杰在國家體育總局內部耕耘多年。他曾擔任國家體育總局備戰辦主任、競技體育司副司長、國家體育總局水上運動管理中心副主任等職。他在2017年擔任中國賽艇協會主席時，主要負責東京奧運 會水上項目備戰工作，更是東京奧運會中國皮划艇靜水項目領隊、兼任賽艇項目領隊。

劉愛杰的妻子張秀雲是中國賽艇隊的隊員，曾獲得奧運銀牌，後與丈夫一起管理中國賽艇隊。搜狐網報導稱，負責賽艇隊教練管理工作的張秀雲也一同被帶走調查。

數日前已揭發劉愛杰被查的微博體育博主「李平康1991」指出，劉愛杰在圈內有「地下組織部長」稱號，而劉背後撐腰的是「G領導」，G領導前秘書「X某」已接受問話後放回。網友留言稱，「G領導」是暗示體育總局現任或前任高層姓氏讀音中帶「G」者，而「X某」疑為體育總局辦公廳秘書肖某。

此外，體育圈還盛傳，舉重界也展開反腐清理行動；同時，已經有裁判被帶走調查。

中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希日前強調，此次反腐大動作是為「建設體育強國」提供有力保障。

自去年11月底中國男足國家隊前主教練李鐵被查後，反腐風暴先擴大到整個足球圈，有九大高層先後被查。網友一邊譏諷這支隊伍已足夠在監獄組建足球隊，也擔心中國足球的發展。