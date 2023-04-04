落入「愛情圈套」 女留學生在泰遇害細節曝光

女學生的拋屍地。（取材自觀察者網／泰國民族電視台圖）

22歲中國金姓女留學生Jin Can在泰國 遭中國人殺害拋屍案有了新進展。調查得知，嫌疑人計畫在死者3月初進入曼谷吞武里大學讀大三時，設下「戀愛圈套」引誘她愛上其中一名團伙，隨後再通過綁架向其父親勒索50萬人民幣。3嫌逃回中國後，武漢警方已成功逮捕3人，目前，泰國警方已派人飛往中國一同進行調查。

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自媒體「Vista看天下」引述據泰媒thairath報導，這3名中國籍犯罪嫌疑人分別是ZHOU PENNGFEI（24 歲），CHEN SAIKANG（23 歲），ZHOU XIONGFEI（23 歲），犯罪後於3月30日乘坐航班飛回了中國成都。

據調查得知，嫌疑人通過調查死者經歷得知其父親是一名音樂老師，且家世不錯。團伙計畫在死者3月入學後，引透她愛上其中一名團伙。隨後綁架她，向其父親勒索贖金。

目前泰國警方已與中國警方進行協調，如果法院批准了故意謀殺罪的逮捕令，將在逮捕犯罪嫌疑人後引渡回泰國判刑。死者的屍體已被送去檢驗，核實是否受到性侵 ，同時至司法部相關部門也在收集DNA，預計一周後知道結果。

據此前報導，死者於3月8日入境泰國，到曼谷吞武里大學讀音樂專業大學三年級。3月28日晚，死者上了一輛紅色轎車後失蹤，直到4月2日，其屍體被警方在一香蕉園的水溝裡發現，手腳被捆綁且有被毆打的痕跡，初步判斷死亡時間已有約3至4天。

觀察者網合泰媒報導，4月2日，泰國警方召開聯合會議，披露更多作案細節。目前，警方初步約談了6名證人，分別是發現屍體的目擊者、一名便利店員工、兩名房東、一名車主和一名租車 人。

在排查沿路監控攝像頭後，警方鎖定了3名綁匪的行蹤。綁匪經常駕駛一輛紅色馬自達出入暖武里府Pruksa Village 38 Delight別墅區，該別墅區距離死者被發現地約2公里。

詢問附近便利店的工作人員後，警方得知，3人年齡在20歲至25歲左右，就住在別墅區內。事發當天，3人曾多次來這家便利店購物，他們已在29日搬離。