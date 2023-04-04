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「想認識姐姐」重慶00後給富婆塞紙條 她丈夫找上門現場教育

中國新聞組／上海4日電
男生給富婆塞紙條被其丈夫找上門，對男生進行現場教育。（視頻截圖）
男生給富婆塞紙條被其丈夫找上門，對男生進行現場教育。（視頻截圖）

一則短視頻近日引起討論。視頻中，重慶一青年在小區地下車庫，給開豪車的富婆留下紙條，寫上電話和曖昧話語，沒想到富婆的老公直接找上門進行現場教育：「你年紀輕輕就想走捷徑找富婆，你抱得到嗎？基本的道德底線有沒有？ 我老婆開911，911就是你的嗎？」

指尖新聞、網易報導，網傳視頻顯示，重慶一名男子給一名富婆留了紙條，寫到：「妳好姐姐，打擾了，以這樣的方式給妳打招呼，希望姐姐不要怪我。想和姐姐認識一下，交個朋友，我是00年的小伙子，身高180。如果姐姐願意和弟弟交個朋友的話，可以加弟弟一個微信。」並留下電話號碼和一個愛心。

沒想到女子的丈夫隨後找上門，質問這名00後男子：「你覺得你今個做的好不？」男生表示：「我錯了。」女子丈夫又說：「你不是身體好得很嗎，你有沒有一個基本的道德底線。」年輕男子道歉：「對不起，我保證以後再也不會騷擾你屋裡人。」

女子丈夫說：「不是我屋頭的人，這個小區的人都不要去打這個主意，一個年輕人起碼的底線你要有，年紀輕輕就想走捷徑嗎？想抱富婆嗎？抱的到不？她開911，911就是你的嗎？年紀輕輕，走點正道行不行？」一連串的質問簡潔有力，指出男生思想不端正，男生期間則低頭不語。

對此，網友熱烈討論，有網友表示：「雖然『不想努力了』、『少奮鬥幾十年』這些話語很流行，但是大多數只是調侃罷了，但是依舊會有少數人當真，這種不健康的思想還是要進行端正，大哥說的很好。」

還有網友批評男子字醜：「字如其人」、「小伙子的思想和寫的字一樣，歪七扭八的，連一個正確的思想觀念都沒有。」

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