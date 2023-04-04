前足協主席蔡振華被查？妻發文：我家老頭一直忙於工作

前任中國足協主席蔡振華，傳被牽扯進近期的反腐風暴中。 （取材自瀟湘晨報）

隨著陳戌源、杜兆才等中國足協的官員相繼落馬， 可以預見，中國足協此次颳起的反腐風暴 還並未結束，近日有爆料消息指出，前任中國足協主席蔡振華，也被牽扯進近期的反腐風暴中。

從目前官方的消息來看，蔡振華確實有段時間沒有公開露面了。就在網路輿論沸起時，知名乒乓球教練吳敬平更新自己的社交媒體，曬出蔡振華妻子黃勝所發布的朋友圈動態，也更新蔡振華目前的最新去向。

瀟湘晨報報導，從吳敬平轉發蔡振華妻子的朋友圈來看，蔡振華目前正在醫院陪伴自己的母親。從蔡振華妻子朋友圈的語氣來看，蔡振華是忙完了手頭的一些工作，趕回來陪伴生病在床的母親。

黃勝在發文中寫道：「一轉眼已是2023年4月3號，我家老頭一直忙於工作，無錫家裡大小事都是小姑在操心，現在終於有時間做個孝子了，看婆婆的眼神充滿了慈愛，想來病已好了七分吧，但願我老了後，兒子也常能坐在我的床頭，我也一定會用一雙老眼看著我的兒子，不怕脖子酸，不怕眼睛乾。」黃勝的發文表示，蔡振華近期一直忙於工作，也算是側面擊潰了蔡振華疑似被調查的流言。

蔡振華曾是國乒歷史上最為成功的教練員之一，在他的管理之下，國乒最終重返世界乒壇之巔，並且建立了球員培養機制。執教國乒的巨大成功，也為蔡振華仕途奠定了基礎，此後蔡振華先後擔任了乒羽管理中心主任，並在2007年榮升國家體育總局副局長。

2010年，蔡振華開始分管足協，彼時的中國足協主席韋迪提出的管辦分離的思路，但未能被通過。2013年，韋迪被調離，蔡振華開始成為中國足協實際掌門人，隨後的2014年，蔡振華在中國足協第三屆全員大會上正式當選新一屆主席。