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中國足協貪腐連環爆 9高官被查 體總7人組急進駐

記者陳政錄／綜合報導
中國足壇反腐燒向核心圈，為確保足協正常運轉，當局緊急組成七人工作組進駐。圖為示意圖。 (取材自微博)
中國足壇反腐燒向核心圈，為確保足協正常運轉，當局緊急組成七人工作組進駐。圖為示意圖。 (取材自微博)

隨著中國足壇反腐燒向核心圈，為確保中國足協正常運轉，當局緊急組成七人工作組進駐。在2日上午召開的大會中，確定組長由中國國家體育總局副局長李穎川出任。

在此之前，中紀委1日通報，中國國家體育總局另一位副局長、中國足協黨委書記兼副主席杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。自去年中國男子足球主帥李鐵被查以來，中國足協已有至少九名高官被查，杜兆才是反腐風暴中，「落馬」級別最高的官員。

如今杜兆才受查，足協只剩兩名負責具體業務的副主席高洪波、孫雯，以及紀委書記閆占河和副秘書長何璽。外界關注新賽季中超聯賽，於本月15日能否如期舉行。

為此，中國國家體育總局1日已經召開會議表示，將全力配合，嚴查足球領域腐敗問題。

在多人落馬後，為了確保協會相關工作正常運轉，據北京青年報報導，2日上午，中國國家體育總局率隊參加了中國足協工作會議，宣布成立中國足協工作組，並公布具體成員名單。

在不到一小時的會議中，確定擔任組長的是李穎川，其他六名分別是現任中國體科所黨委書記兼所長曹景偉、手曲棒壘中心副主任楊旭、體育總局籃球中心中國籃協聯合黨委副書記袁永清，以及中國足協副主席高洪波、孫雯、協會紀委書記閆占河。

北京市體育局官網顯示，在擔任北京市體育局局長期間，李穎川曾就黨風廉政建設工作發表講話，他當時指，要深入推進黨務公開、政務公開和辦事公開，嚴格工作程序，主動接受社會和群眾監督，確保權力運行陽光透明。

另6名組員除高洪波、孫雯、閆占河為現任中國足協領導層外，曹景偉早在13年前足壇掀起上一輪掃賭打假反貪風暴期間，就曾作為體育總局火線派駐到中國足協的6名掛職中層幹部之一，參與協會具體管理工作。在足協掛職期間，他曾出任協會國家隊管理部部長，並先後出任國家男足、國家女足領隊。

業內人士認為，中國足協新一屆足代會有可能最快於今年5月舉行，因此工作組的進駐，主要是為了止亂，直到中國足協順利完成新一輪換屆。

這同時也代表在新一屆人事出爐前，協會中的各部門工作須向工作小組報告，具體決策可能也會由工作小組拍板。

北京 足球 風暴

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