張繼科刷屏…法律問題 中央政法委：查清件3件事

乒乓球奧運冠軍張繼科涉賭債糾紛，愈演愈烈。（取材自微博）

乒乓球奧運冠軍張繼科 涉賭債糾紛愈演愈烈，此事已從「娛樂八卦 」上升至法律事件。中央政法委指出，「張繼科」刷屏，要查清是否有違法犯罪「三件事」。人民網更譴責傳播、洩露他人隱私 的侵權行為，稱女性不該成為被評論、被審判的對象。

中央政法委旗下新媒體「中央政法委長安劍」指出，巨額賭債、女星私密視頻、敲詐勒索…當這些關鍵詞集合到一起時，一場流量的狂歡已然開始。

長安劍稱，首先要查清有沒有人違法犯罪，再者要查清有沒有人造謠誹謗。權威部門應站出來，用證據確鑿的事實定分止爭，該嚴懲的嚴懲，該澄清的澄清。

最後要查清有沒有人渾水摸魚。每有熱點，必有人「看熱鬧不嫌事大」，有的興風作浪推波助瀾，有的嘲諷謾罵充滿暴戾之氣，有的趁機編造虛假信息收割流量，這些亂象也必須嚴查嚴管。

新京報指出，媒體人對張繼科的爆料確實猛，顛覆了不少人的認知，但若因此斷言這一事件事實已經清晰，還為時尚早。

這一事件發展到現在，早不是娛樂八卦事件，而是嚴肅的社會事件、法律事件。比如張繼科是否多次賭博？如果是，其賭博行為在法律上該如何評價？目前，除了記者李微敖的爆料，另一名記者也在微博上曬出張繼科簽名的借條，其中借款明確寫著賭債。

再比如，張繼科是否將前女友的私密視頻給了債主？按照他的證言，他只給債主看了其中一段。給對方看和把視頻給對方，法律評價不同。債主用來勒索的視頻，是否從張繼科手中拿到，這點有必要查清。

人民文娛評論則稱，在這件事情上，女性不該成為話題焦點，更不該成為被評論、被審判的對象，她們沒有做錯任何事。

首先，傳播、洩露他人隱私就是侵權行為。其次，部分網友在評論區叫囂著「求視頻」、「求資源」，甚至還有人回覆「看過，加微信」，借此騙錢牟利。還有人提出類似受害者有罪、完美受害者等論調，不僅帶偏了輿論，也給他人造成了二次傷害。