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張繼科16歲疑借乒壇大腕銀行卡賭博 輸錢後傳離隊出走

中國新聞組／北京4日電
比賽中的張繼科。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）
比賽中的張繼科。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

張繼科借錢欠債的傳聞近日持續發酵，他的黑歷史也被扒出。他是繼中國男乒史上第三位大滿貫選手，24歲拿到奧運會男單冠軍，成就史上最快達成大滿貫的乒乓球選手，28歲屈居奧運會男單亞軍，差點成就雙圈大滿貫，但他16歲時曾因疑似涉賭被國家隊開除。他現在沒比賽、沒職務、也沒正式退役，已淡出體育圈多年。

紅星新聞報導，張繼科1988年2月出生於山東省青島市，2002年3月，進入國家二隊，2003年1月，進入國家一隊。2004年10月，因違反隊規張繼科被國家隊退回省隊。當年的體壇周報在小標題「犯錯已非第一次」部分，談到了張繼科，說他借了某位乒壇大腕的銀行卡參加博彩「遊戲」，輸錢後沒臉見大哥，而離隊出走。

張繼科在2006年11月重回國家隊。2008年11月，獲全國乒乓球錦標賽男單、男團冠軍，贏得職業生涯首個全國冠軍。2009年10月，張繼科獲奧地利乒乓球世界盃團體賽男團冠軍，贏得職業生涯首個世界冠軍。

小時候的張繼科天賦異稟。（取材自紅星新聞）
小時候的張繼科天賦異稟。（取材自紅星新聞）

2011年，荷蘭鹿特丹世乒賽，23歲的張繼科勇奪世錦賽單打冠軍，同年又在法國巴黎拿到世界盃單打冠軍，2012年倫敦奧運會男單決賽，張繼科完成大滿貫壯舉，他也成為世界乒壇第七個大滿貫選手，成為繼劉國梁、孔令輝之後中國男乒第三個大滿貫選手，同時，僅歷時455天，成為史上最快拿下大滿貫的乒乓球運動員。

2013年巴黎世乒賽，張繼科衛冕男單冠軍。2014年杜塞爾多夫世界盃，拿到世界盃冠軍，那也是他職業生涯最後一個單打冠軍。2016年8月，張繼科獲里約熱內盧奧運會乒乓球男團冠軍，在男單比賽中屈居亞軍，距雙圈大滿貫僅一步之遙、

據報導，從2015年後，張繼科的身體狀況就開始下滑，多次因傷病缺席比賽。在2018年，他因肩膀傷勢宣布退出全運會比賽，2019年1月，張繼科因沒系統訓練，退出2019年世乒賽直通賽預選賽和決賽階段的爭奪，此後他就逐漸淡出國家隊，遠離乒乓球台。

不少媒體在報導相關事件時，使用「退役乒乓球運動員」來稱呼張繼科。實際上，張繼科並沒有正式宣布退役，但他近年來一直沒再參加比賽也是事實，所以他現在也沒個人積分，也被國際乒聯從排名中移除。

當年的媒體報導。（取材自紅星新聞）
當年的媒體報導。（取材自紅星新聞）

不少中國體壇名將在退役後，都選擇在相關協會或地方體育局擔任職務。不過據了解，張繼科目前在中國乒協中並沒有擔任任何職務。

張繼科 世界盃 奧運

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