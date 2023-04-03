中國女留學生在泰國失蹤 原來被撕票後棄屍 3嫌已逃回中國

當地警方打撈女子屍體。（取材自觀察者網）

日前在泰國 失蹤的22歲中國金姓女留學生，在一片香蕉林的水溝中發現，據泰國暖武里府Bang Mae Nang警局初步調查，死者有手腳被捆綁且被毆打痕跡，嫌疑人為3名中國籍男子，現已逃回中國。據悉，3名綁匪曾向在女學生在中國的家屬勒索50萬元人民幣，但死者父親未按對方要求轉帳贖款，綁匪可能因此撕票。

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綜合媒體報導，據現場目擊者表示，他騎摩托車經過該香蕉林，突然聞到周圍散發出一股強烈的腐臭味，停車隨著味道走到水溝處，看到一具浮屍，便立刻通知警方。死者身穿一件T恤和棕色褲子，手腳疑似被捆綁，身上有多處傷。警方初步判斷死亡時間已有約3至4天。

據報導，曼谷一所大學負責中國留學生 事務的老師上月31日曾前往警局報案，稱該校音樂系大三學生金某失踪，年齡22歲。當地警方、移民局 等相關部門立即展開調查，尋找該學生下落。

根據被害者父親提供的信息，3月29日，一名神秘男子用其女兒的微信向他發送了金某被綁架的照片，並要求其向一個中國帳戶匯入50萬人民幣的贖金。由於不確定女兒的具體情況，受害者父親沒有在第一時間將錢轉給歹徒，自那以後，便和女兒失去了聯繫。警方懷疑被綁者是在別處被殺，隨後被拋屍於此。

泰國警方透露，死者大一至大二期間均為網上授課，剛於今年3月8日入境泰國以繼續完成學業。監控錄像顯示，死者曾於3月28日打車前往暖武里府Bang Yai區的一家百貨公司，隨後失去踪跡。

3月28日，死者曾打車前往暖武里府BangYai區的一家百貨公司。（取材自南方都市報）

另有攝像頭拍到，死者曾於3月28日晚至3月29日凌晨乘坐一輛紅色馬自達轎車。可疑車輛是從車輛租賃公司租借的，已於3月30日歸還。

警方發現，3名犯罪嫌疑人曾居住在BangYai地區一出租屋內，已於3月29日搬出。最新調查結果顯示，3名犯罪嫌疑人周某某、陳某某、周某某已於3月30日出境泰國，前往中國。泰國警方正進一步蒐集整理相關證據並移交給中國警方以便進一步調查。