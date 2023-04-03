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江蘇、重慶2高官 同日傳抑鬱輕生離世

中國新聞組／北京3日電
前江蘇省委書記羅志軍1日因病在北京離世。(取材自新華網)
前江蘇省委書記羅志軍1日因病在北京離世。(取材自新華網)

一天之內，中國兩名省部級官員傳出非正常死亡。據江蘇省羅志軍治喪工作小組消息，前江蘇省委書記、省人大常委會前主任羅志軍1日因病在北京不幸離世，享年72歲。同一天，重慶市張鴻星治喪工作小組發布訃告：重慶市委常委、兩江新區黨工委書記張鴻星離世，享年55歲。據消息人士透露，兩人都因抑鬱輕生。

綜合媒體報導，官員如果正常死亡，一般用「逝世」，非正常死亡則用「離世」。上述兩人都被指「離世」，外界據此猜測是不正常死亡，據網上消息，兩人都因抑鬱想不開，有傳是跳樓死亡。

過去幾年，重慶市委副書記任學鋒、湖南省委常委兼宣傳部長曾萬明、天津市市長廖國勳自殺，官方發出的訃告用語，也是用「不幸離世」。

羅志軍出生於1951年11月，遼寧人，高幹子弟，父親羅文是解放軍少將。他長期在共青團中央系統工作，曾任共青團機關報「中國青年報」秘書長，共青團中央常委兼實業發展部部長，並擔任「中國青年實業發展總公司」董事長，被視為「團派」。

據了解，羅志軍獲團中央老上司李源潮賞識，李源潮曾任江蘇省委書記、中央組織部部長、國家副主席。江蘇是經濟強省，省委書記一般都高升國家領導人，但羅志軍卸任後卻只官拜全國政協常委。

張鴻星則長期在家鄉江西工作，曾任上饒縣委書記、南昌市常務副市長、撫州市長、撫州市委書記，後來擔任江西副省長、省委常委、省委政法委書記，去年調重慶擔任市委常委、兩江新區黨工委書記。

重慶市委常委張鴻星日前離世，享年55歲。（取材自江西政法）
重慶市委常委張鴻星日前離世，享年55歲。（取材自江西政法）

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