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浙江海上漂名牌菸 「飄洋過海來的 都是寶啊」漁民搶撈：發財啦

中國新聞組／北京2日電
漁民打撈上來的「中華」香菸。（視頻截圖）
漁民打撈上來的「中華」香菸。（視頻截圖）

「飄洋過海來的，都是寶啊。」浙江溫州北麂島有漁民出海時，發現海上漂來大量香菸，其中有不少是名牌香菸，他們立刻拿著網抄將其打撈上船，邊撈邊喊「發財啦」。不過，當地官方表示，這些香菸疑似走私失敗「丟包」海中，來源及真假尚待調查鑑定，已全部交由公安部門處理，漁民不能據為己有。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻顯示，一艘漁船上擺放著大批包裝完好的香菸，有人員正在一旁分揀，其中有不少是「中華」等名牌香菸，外包裝透明薄膜上還留有水珠。另一段視頻中能看到，水面上一個黑色箱體漂過，由於體積過大無法用網抄打撈。之後，水面上再度漂來幾條香菸，船上人員拿著網抄將其打撈上來，有男子說道：「發財啦，飄洋過海來的，都是寶啊。」

有網友爆料稱，這些香菸都是浙江溫州北麂島漁民作業時打撈上來的。

報導說，溫州市瑞安市北麂鄉政府工作人員指出，近期確有當地漁民在海上打撈到香菸，但這些香菸的來源及真假並不清楚，已經全部交由公安部門處理。

轄區派出所工作人員證實，3月30日確有漁民打撈到香菸。「這些香菸都是在海上漂著的，不在岸邊，現在已將打撈上來的香菸移交給菸草部門，香菸真偽及來源需由他們來鑑定。」該工作人員說。

瑞安市菸草專賣局工作人員說，接到反饋後，他們第一時間派出人員前往北麂島。目前，工作人員仍在現場進行核實，具體情況暫不清楚。

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