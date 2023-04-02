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足壇反腐燒向核心區 體總副局長杜兆才落馬

中國新聞組／北京2日電
中國國家體育總局副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，接受調查。(取材自澎湃新聞／視覺中國圖)
中國國家體育總局副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，接受調查。(取材自澎湃新聞／視覺中國圖)

中紀委國家監委1日通報，中國國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。自去年前國足主帥李鐵被查以來，足協已有至少九名高官被查，杜兆才目前擔任中國足協黨委書記、副主席，是這一輪足壇反腐風暴中「落馬」級別最高的官員，顯示足壇反腐燒向「核心區」。國家體育總局1日召開會議表示，將全力配合嚴查足球領域腐敗問題。

香港文匯報報導，公開資料顯示，2022年11月中國男足前主帥李鐵涉嫌違法被查以來，中國足協前任和現任高層已有多人正在接受相關調查。隨著中國足壇2022賽季最後一項賽事足協盃決賽於2023年1月中旬結束後，反腐風暴再掀高潮。今年1月19日，中國足協執委、原秘書長劉奕和中國足協常務副秘書長兼國管部部長陳永亮被查，2月14日中國足協主席陳戌源被查。特別是2023年全國兩會後，足壇反腐不斷刷新「落馬」官員級別紀錄。繼3月24日中國足協紀委會主任王小平、競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法接受審查調查之後，3月29日中國足協前副主席于洪臣接受審查調查、中超公司原總經理董錚接受監察調查。

值得一提的是，于洪臣作為現任田協主席，是此輪反腐風暴中「落馬」的第一位正局級幹部。而杜兆才作為總局副局長，屬於副部級幹部，再度刷新紀錄。事實上，在2009年年底開始的足壇反腐風暴中，謝亞龍、南勇等「落馬」官員最高級別也僅限於正局級。此番杜兆才「落馬」，據指是在歷次足壇反腐風暴「落馬」級別最高的官員。

公開簡歷顯示，今年63歲的杜兆才現任國家體育總局副局長、中國足協黨委書記兼副主席。他曾擔任國際足聯理事會理事、亞足聯裁判委員會主席、2023年亞足聯亞洲盃中國組委會執行主席、東亞足聯主席。

根據媒體報導，杜兆才最近一次公開露面是在3月24日中國足協召開會議通報王小平和黃松被查情況，杜兆才參加會議並發言。不過，之後他未再出現在足協辦公地。

據報導，國家體育總局1日召開黨組擴大會議，通報杜兆才接受紀律審查和監察調查情況，並表示將全力配合嚴查足球領域腐敗問題。

另據澎湃新聞報導，杜兆才被調查後，中國足協只剩下兩位負責具體業務的副主席高洪波和孫雯，紀委書記閆佔河和副秘書長何璽。

另據紅星新聞報導，杜兆才落馬，足壇反腐燒向「核心區」，折射出中央推進體壇反腐一查到底的決心，乃至一查到「頂」的魄力。

報導說，與此前被查的中國足協主席陳戌源、原秘書長劉奕、常務副秘書長陳永亮、競賽部部長黃松、紀律委員會主任王小平等人相比，杜兆才是真正的足壇重量級人物。杜兆才除了國家體育總局黨組成員、副局長這一身分，他還擔任中國足協黨委書記兼副主席。這顯示足壇反腐已經進入深水區、核心區，中央對體壇腐敗零容忍，不只是查幾名貪腐官員那麼簡單，而是要解決深層次體制機制問題。

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