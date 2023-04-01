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代購癲癇藥涉嫌「販毒」被起訴 現實版「藥神」免刑罰

中國新聞組／北京1日電
「鐵馬冰河」胡阿弟在法庭外接受記者採訪。（取材自紅星新聞）
「鐵馬冰河」胡阿弟在法庭外接受記者採訪。（取材自紅星新聞）

罕見癲癇病患兒家屬購買列管藥物氯巴佔，上演真實版「藥神」情節，主角被以涉嫌「販毒」起訴，一審再次開庭。河南中牟縣法院宣布，被告人胡阿弟（鐵馬冰河）行為構成非法經營藥品罪，但考慮藥品用於治療患者，社會危害性輕微，不需判處刑罰。律師稱判決雖然定罪但體現司法溫度，有助胡阿弟早日回歸家庭照顧患兒。

氯巴占。 （取材自澎湃新聞 ）
氯巴占。 （取材自澎湃新聞 ）

澎湃新報導，罕見癲癇病患兒家屬購買列管藥物氯巴佔被以涉嫌「販毒」起訴一案，在檢方對四名罕見癲癇患兒母親作出不起訴決定後，代購者胡阿弟被以販毒等罪名公訴，成為該案唯一被繼續起訴的被告人。

在3月31日一審庭上，胡阿弟稱，其代購這些藥品是救命藥，自己沒有靠這個掙到錢，只是為了救人，為了自己小孩用藥。審判長表示，被告人胡阿弟的行為不不具有走私、販賣毒品的故意。胡阿弟的行為不構成走私、販賣毒品罪。

胡阿弟表示，希望借助這次機會，希望推動社會對於罕見病患臨床用藥的關注。

據報導，去年底，一封癲癇患兒家長的聯名求助信「如何讓我們的孩子活下去？」引發關注。信中提到，在國外已經上市的氯巴佔對罕見癲癇患兒有效，但在國內屬於第二類精神管製藥品，未獲批准上市。不少患兒家屬選擇從海外代購藥物。

胡阿弟是安徽人，是一名患有癲癇疾病女孩的父親，他在為女兒買藥的過程中從海外代購氯巴佔，並出售給癲癇疾病患兒的家屬。胡阿弟2021年7月5日被中牟縣公安局刑事拘留，因涉嫌走私毒品犯罪，2021年8月被檢方批准逮捕。2022年4月被同意取保候審，返回安徽老家。

劉長律師（左）和「鐵馬冰河」胡阿弟（右）。（取材自封面新聞）
劉長律師（左）和「鐵馬冰河」胡阿弟（右）。（取材自封面新聞）

對於一審結果，該案代理律師劉長認為，本案判決體現了司法的溫度，雖然定罪，但考慮到了胡阿弟是病患家屬且具有公益屬性的「藥神」身分，對其判處免於刑事處罰。個案也推動了制度變革。本案第一次開庭之後，國家出台了相關藥品的臨時進口工作方案，加快了仿製藥的審批，迅速解決了罕見癲癇腦病患者的用藥問題。

毒品 公安 河南

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