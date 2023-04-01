擁500萬粉絲網紅自稱肝癌 8分鐘視頻只1秒真的 網大罵

25歲網紅博主一度稱自己確診肝癌，整個視頻播放到7:51-7:52最後兩秒鐘時，視頻畫面裡出現了下方的字幕：「祝大家身體健康」、「本期視頻內容純屬虛構」。（取材自每日經濟新聞）

在微博 擁有554萬粉絲的25歲網紅「金洋」，日前上傳影片，聲稱自己罹患肝癌，「為什麼癌症 一發現就是晚期」，隨即衝上微博熱搜第一，不少網民稱看到哭了，但讓人想不到的是，網友看影片心疼到最後，卻看到畫面「內容純屬虛構」的聲明，近八分鐘視頻，僅一秒是真的。

來源：YouTube

視頻裡，「金洋」描述了自己被確診癌症後的心情，稱自己一直以為是胃痛，一直拖著沒去看，有一天痛得實在受不了了，已經晚了，發現是癌症。「這個治愈機率不大」、「我還能活多久」、「醫生說是肝癌」、「有可能只有半年甚至幾個月時間了」……。整個視頻播放到7:51-7:52最後兩秒鐘時，視頻畫面裡出現了下方的字幕：「祝大家身體健康」、「本期視頻內容純屬虛構」。

擁有500多萬粉絲，25歲網紅博主一度稱自己確診肝癌，近八分鐘視頻，僅一秒是真的。（取材自每日經濟新聞）

影片曝光遭網友罵翻，直轟「騙流量不擇手段」，更引起實際是病患的人憤怒，質問「你知道我作為一個得過癌症的患者看到最後的心情嗎！？」「金洋」事後刪除影片，當日傍晚發文道歉，表示講述的內容是他在網上看到一位年輕肝癌病患的經歷，希望藉此呼籲大家注重身體健康，定期健康健檢查，並再次表示「視頻最後才告知大家視頻是虛構的是我創作上的疏忽，對不起大家，我知道錯了。」

對於金洋的解釋，不少網友並不買帳。許多網友認為這種行為是在消費癌症病人、消費大眾的同情心和信任。還有網友一語「戳穿」，說這種行為實際上是為了漲粉圈錢。也有網友怒批，新媒體時代，內容為王，但靠「歪門邪道」博出位，注定要涼涼。。

該網紅博主已被禁言。（取材自每日經濟新聞）

金洋的微博帳號目前已因違反相關規定遭到禁言，北京 網信辦也對該虛構事件約談相關平台。