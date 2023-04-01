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長沙婦賣血11年把孩子帶大…兒住樓上卻不養81歲失明老母

中國新聞組／北京1日電
老奶奶鄧美華稱自己賣血11年把四個孩子帶大。（取材自中華網）
老奶奶鄧美華稱自己賣血11年把四個孩子帶大。（取材自中華網）

湖南長沙一名81歲的失明老奶奶生活不能自理，親生兒子與她住在同一棟樓，卻因姊弟之間鬧了矛盾，每天路過母親房門不管不顧，也未給生活費。令人唏噓的是，老奶奶靠賣血賣了11年才艱辛扶養四個孩子長大。社區居委會幾次調解也沒能達成和解，最終老奶奶無奈選擇向媒體求助。

中華網報導，老奶奶鄧美華今年81歲，一共生了兩個兒子和兩個女兒。大女兒今年60多歲，非常命苦，還改嫁過一次；二女兒家庭條件也困難，老公患重病；小兒子幾年前去世，只有大兒子在某公司上班，並且老奶奶和大兒子住在同一個樓，兒子住在四樓，母親住在一樓。

鄧美華指出，「我撫養這四個孩子非常不容易，賣血賣了11年，好不容易把他們拉扯大，現在姊弟之間卻鬧了矛盾」。

原來2009年時，老人一家因拆遷政策分到100萬元（人民幣，下同），還住上了分到新房。老人覺得自己拿著這麼多錢也沒有必要，於是便把錢分給了大家，其中兩個兒子家分別是20萬元，兩個女兒家是15萬元，此外的30萬元又分給了孫子和孫女每人15萬。

2013年，老伴去世後，只剩下老奶奶一個人，前幾年又患病，生活不能自理，大兒子便提出每家出500元請保母照顧母親，但兩個姊姊出了500元後，唯一在世的弟弟卻一直沒有支付，最近一年也不來探視母親。

據報導，面對母親索要生活費的需求，大兒子不接記者的電話，最後記者找到了他的單位，在耐心勸導下，他終於承諾會過來看看自己的母親，只不過他仍和姊姊有隔閡，認為他姊姊拿走了母親手裡私藏的20萬元拆遷款。

目前，只有大女兒每天過來照顧母親，年輕時她做為家中的長女，為家裡奉獻的也是最多，如今看到這個結果，不禁流下了眼淚。

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