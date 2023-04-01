中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國籍留英男學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma）因涉嫌騷擾、跟蹤穆斯林女同學被判入獄。（取材自推特）

在英國 留學的21歲中國學生馬凱辰（音譯，Kaichen Ma），先前在夜店邂逅一名穆斯林女學生後對她一見鍾情，表達愛意卻被拒絕的馬凱辰惱羞成怒，不只送豬肉到對方家裡，還連換44個號碼試圖聯繫女子。最後，馬凱辰被判入獄一年半，刑期一滿便驅逐出境，15年內不得再接近這位女同學。

香港 01引述英國每日郵報報導，馬男與女子去年9月30日在夜店認識，不久後開始約會。在一次約會結束後，馬男在送女子回家途中，試圖親吻女子與撫摸她的手臂，遭到女子拒絕，女子的惡夢從此開始。

負責此案的檢察官 比恩說，馬凱辰自此前後換了多達44支電話號碼傳訊息騷擾該名女子，甚至跟蹤女子到講堂上課。

據報導，馬凱辰去年12月1日首次被捕，保釋後仍不放棄，還邀請女子跟他回中國老家；馬凱辰知道自己違反保釋規定中「不可接觸受害者」，竟要求對方不要通報並撤回告訴。

後來馬凱辰變本加厲，明知女子是土耳其裔穆斯林，卻在女子面前談論關於穆斯林、伊斯蘭教的偏見言論，以及「亞美尼亞大屠殺事件」，還送上豬肉。這些行為嚇得女子不敢再去上課。

今年1月30日，馬凱辰在路邊嘗試接近女子時被捕，法院判處馬男28個月有期徒刑，期滿即驅逐出境，15年內不得再接近這位女同學。