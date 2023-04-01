四川男求復合 女友公司外「捧花下跪」一天一夜

網傳一男子帶著一束鮮花在一女生工作單位門口下跪的影片。(取材自微博)

網傳四川達州日前有一名男子帶著一束鮮花，在一名女子的公司門口下跪，目擊者拍下影片稱男子跪了一天一夜，天還下著雨，疑似是為挽回前女友。影片被放上網路後引發熱烈討論。

香港 01報導，目擊者李先生說，這名男子從3月28日下午1時多，跪到3月29日上午10時才離開，期間不斷有人來勸他離開，李先生也加入勸解的行列，更對該男子直言，「人家都不願意了，你還死皮賴臉蹲著」，但該男子並不理會旁人的勸說。李先生表示，最後估計是天氣太冷了，該男子受不了，「現在已經回去了」。

當地派出所員警回應，該男子前幾天和女友分手，帶著鮮花下跪就是為求前女友原諒，該男子確實跪了一天一夜。員警表示，因為陸續接獲許多民眾通報，所以多次趕到現場勸解，但該男子只反問員警「我違法不違法？」後就讓員警別管，並把員警趕走。

影片一出迅速登上微博 熱搜，有些人稱讚男子很深情，但大多數網友都認為這個行徑太極端，稱「對自己狠的人，會對別人更狠，要小心極端的人」，「極端的人真的太可怕了，千萬不能跟他復合」，還有人勸男子「越是這樣女生越是厭惡你，有點自尊嘛，提升自己才會留住異性」。