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金融反腐 中行前董座劉連舸被查 70後葛海蛟接任

中國新聞組／北京1日電
中央紀委國家監委網站昨通報，中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法。(取材自微信)
中央紀委國家監委網站昨通報，中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法。(取材自微信)

中央紀委國家監委（中紀委）網站昨通報，中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，成為中紀委金融反腐行動以來落馬的「大老虎」。中行黨委稱這彰顯黨中央加強對金融工作的集中統一領導、加大金融領域反腐敗力度的堅定決心。中央也立即決定由「70後」河北常務副省長葛海蛟接任中國銀行黨委書記。

每日經濟新聞報導，劉連舸1961年5月出生，畢業於吉林財貿學院，在中國人民銀行研究生部獲得經濟學碩士學位，在人行任職近20年。2018年6月起調任中國銀行行長，兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長；2019年6月起擔任中國銀行黨委書記、董事長。

據中國銀行官網今年2月17日消息，當天下午，中國銀行召開黨委擴大會議，中央組織部有關幹部局負責官員宣布中央決定，「免去劉連舸同志的中國銀行黨委書記職務」。

今年3月19日，中國銀行公告，董事會收到劉連舸的辭呈，指劉連舸因「工作調整」，辭去董事長等職務，並稱劉連舸先生擔任董事長以來，「恪盡職守，勤勉履職」，「帶領本行堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央決策部署」等。

3月31日，中紀委網站通報，劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。據公司官網，31日下午，中國銀行召開幹部會議，中央組織部宣布了中央決定，由葛海蛟任中國銀行黨委書記。

中國銀行黨委會議由黨委書記葛海蛟主持。中國銀行指出，與會者一致表示，中紀委對劉連舸進行紀律審查和監察調查，充分彰顯了黨中央加強對金融工作的集中統一領導、加大金融領域反腐敗力度的堅定決心。中國銀行黨委堅決擁護中央決定。

葛海蛟1971年12月生，遼寧遼中人，曾在中國農業銀行系統工作長達23年，2016年10月起調任中國光大集團副總經理，曾兼任光大銀行行長，是12家全國性股份制商業銀行中首位「70後」行長。2019年9月調任河北副省長，也是少有的「70後」副部級官員。

今年以來，中國銀行已有多名分行領導相繼落馬，包括內蒙古分行原副行長高宗勝、北京市分行原黨委書記兼行長王建宏、黑龍江分行原副行長陳楓等人被查，中銀河北分行原首席業務經理何方恩被開除黨籍。

葛海蛟接任中國銀行黨委書記。(取材自每日經濟新聞)
葛海蛟接任中國銀行黨委書記。(取材自每日經濟新聞)

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