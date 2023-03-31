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14歲女遭性侵竟被判賣淫 母維權18年拚正名

中國新聞組／北京31日電
案發地孫錫美租房處，如今已經被拆遷。（取材自北青深一度）
案發地孫錫美租房處，如今已經被拆遷。（取材自北青深一度）

18年前，邱真的14歲女兒孫燕小學畢業，暑假期間到父親孫錫美（邱真前夫）租房處住了幾天，沒想到成為一生的噩夢。孫燕遭父親情婦找來的人強暴，判決書上竟認定「嫖宿幼女罪」，稱孫燕是「賣淫幼女」。「修改判決」是邱真一直以來的願望，她形容18年來為此付出的代價是「傾家蕩產」、「家破人亡」。

北京青年報報導，2005年孫燕小學畢業，暑假期間到父親孫錫美（邱真前夫）租房處住了幾天，沒想到成為一生的噩夢。

邱真與孫錫美離婚後，扶養權判給父親，因前夫不管孩子，她就把孩子接過來扶養。2005年，孫燕小學畢業，暑假期間提出去父親那待兩天，邱真沒多想就同意了。

2005年8月某日，邱真接到女兒喊「媽媽救救我」求救電話，才知女兒在洗浴中心當小姐，「像晴天霹靂」。邱真趕忙去派出所報案救出孫燕，當時孫燕穿著吊帶背心，只是哭。第二天孫燕又不見了，她再去報警找到孫燕，但因邱真不是撫養人，孫燕還是被孫錫美帶走。後來她發現女兒在新聖潔洗浴中心，報警求警察救人，又求店裡的領班放人，給他們下跪磕頭，最後威脅「人要是不放，我就從這樓上跳下去」，這才把孩子領出來，「從那以後，我再也沒撒手」。

回家後，邱真才得知，前夫的女友王艷娟介紹了兩個男的「欺負」她，後來又把她送到洗浴中心。

孫燕說，事發當天家裡只有自己，突然一個男人（荊玉柱）進來，上來就扯她的衣服，孫燕用力推他，踹他，整個過程很痛還呼救過，但男人一直嚇唬她，「再叫就弄死你」。

後來，孫錫美、王艷娟回家後就威脅她，「如果把這事告訴媽媽，就弄死我們」，所以孫燕始終不敢告訴邱真。孫燕又被王艷娟送到清水洞洗浴中心，「我不願意，但我出不去」。

事後，寬城區法院作出判決，認為孫錫美和王艷娟事先預謀，構成介紹、容留賣淫罪，判處有期徒刑三年；2007年3月29日，法院又作出判決，認為荊玉柱嫖宿不滿14周歲的幼女，構成嫖宿幼女罪，判處有期徒刑五年。

但邱真對法院的判決有著不同的認定，「這不就是強姦嗎，我姑娘被強姦了」。在邱真看來，這樣的判決使得孫燕的身分由單純的受害者變為賣淫幼女。

這份判決讓邱真難以接受，「判決必須改，荊玉柱強姦了我姑娘，不是嫖宿」。她想起女兒穿著吊帶從洗浴中心被救出來的樣子，就剜心一樣地痛。於是她開始上訪、申訴，18年間，再婚丈夫去世了，房子也賣掉了，但她還在堅持申訴。幫女兒摘掉「賣淫幼女」的帽子彷彿成了邱真的人生使命。

如今，孫燕已經有了自己的家庭，孩子正上小學，丈夫打工賺錢，她負責在家裡照顧孩子。那段經歷之後，孫燕再沒上過學，身高停留在一米四出頭，抗拒和人接觸，幾乎無法勝任任何工作，且暴躁易怒。

維權需要經費，邱真為此賣掉了房子，如今住在社區幫忙找的公租房裡，連公租房的房租都已欠下三年了。 

儘管如此，邱真還是想「走到底」。在案件被多級法院、檢察院駁回後，決定向最高人民檢察院申訴。

當年的歷史報導。（取材自北青深一度）
當年的歷史報導。（取材自北青深一度）
邱真在整理多年來收集的資料。（取材自北青深一度）
邱真在整理多年來收集的資料。（取材自北青深一度）

警察 北京

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