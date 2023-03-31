教孩子別粗口 童書髒話連篇惹爭議…專家：先識別哪些是髒話

網友爆料書籍封面。（取材自紅星新聞）

有網友反映稱一本名叫「撞見怪老頭兒」的童書中含有包括「你××的別急嘛，我××不是故意的……」等含髒話的不當內容，作者還是曾被提名 國際安徒生獎的兒童文學作家孫幼軍。出版社回應稱，書裡內容是想告訴孩子們不要說髒話，讀者可能斷章取義，但以後也可能就不出版了。專家則指要看髒話出現之處是教育 還是反教育，而不是看到一句髒話就認為有問題。

紅星新聞報導，這本叫「撞見怪老頭兒」的童書，正文均標註拼音，封面印刷著「純美暖心·名家經典童話」、「國際安徒生獎提名」等字樣，書中標註「專為低年級孩子打造的精品注音讀物」，作者為孫幼軍，出版方為北京 出版集團及北京少年兒童出版社。

北京少年兒童出版社在官方微信號推薦，「這些童話構思很精巧，具有獨特的藝術風格」。書中收錄四篇童話，僅有「藍色的舌頭」一文出現不當內容。

「藍色的舌頭」一文中，故事設置了「舌頭根兒有個插銷，把插銷拔下來」舌頭就可以取下、替換的設定。主人公「我」是一位父親，得知孩子在學校突然經常說髒話後，在孩子的書包裡發現了一根藍舌頭。原來只要裝上了藍舌頭，便會「出口成髒」。文章講述了「我」裝上藍舌頭後的狼狽，以及最終將製造藍舌頭的人繩之以法的故事。

北京出版集團回應，「這本書內容講的是說髒話不好，它是想告訴孩子們不要說髒話，所以它裡面會提到幾句髒話。讀者可能沒把故事看全，這是屬於斷章取義了，他可能只看到有髒話了。可能早些年（編寫時候）沒想過（上述閱讀問題），以後可能就不出（版）了」。

21世紀教育研究院院長熊丙奇指出，「教育孩子不說髒話，在現實之中，是孩子聽到他人說髒話，或者孩子自己說髒話時，家長指出這是髒話不能說，也就是說，不說髒話的前提是識別哪些是髒話。