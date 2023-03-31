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親媽太狠心…5歲兒被虐待 冷水泡腳、熱水燙頭致截肢

中國新聞組／廣州31日電
（視頻截圖）
（視頻截圖）

江蘇南通平潮鎮5歲男童小宣（化名），被親生母親虐待致雙腿截肢，還曾被生母用冷水泡腳、熱水燙頭，消息傳出引發大眾的關注。

來源：YouTube

南方都市報報導，小宣親生父親門先生說，今年1月2日，小宣母親打電話給他說孩子生病了，腿不能走路了。他趕回家後，發現孩子雙腳紅腫，「第一節腳趾已經發黑」，他便送孩子去醫院治療。「孩子說媽媽讓他站在冷水裡面，又用熱水燙他，說媽媽對他不好，也不給他吃東西。門先生說，他懷疑孩子被母親虐待，遂決定報警。

醫師診斷書寫到，小宣因「雙足壞疽」在2月1日進行了雙側小腿截斷手術。此外，據相關醫療紀錄顯示，小宣還被診斷為多器官功能損害、重度營養不良伴消瘦、創傷性蛛網膜下腔出血等。

父親稱兒子被生母虐待致截肢。（視頻截圖）
父親稱兒子被生母虐待致截肢。（視頻截圖）

門先生表示，小宣做完截肢手術後，又接受了顱內高壓的治療手術，目前正辦理出院，後續假肢和眼睛治療還需要一大筆費用。

「小宣現在視力很差，眼睛這塊或將很難恢復，之後還需要接受治療」，門先生說，前期治療費用並不算多，由他和鎮政府的籌款共同支付，而後續假肢和眼睛治療還需要一大筆費用。他也因為要照顧患病的小宣，此後一段時間不能正常工作，目前面臨窘境。

小宣送醫時腳趾已發黑。（視頻截圖）
小宣送醫時腳趾已發黑。（視頻截圖）

門先生在眾籌平台上計畫籌款30萬元（人民幣，下同），目前已籌到善款將近2萬元。

門先生表示，他來自安徽，長期在安徽蚌埠打工，而小宣與其親生母親則住在江蘇南通平潮鎮，他每個月會給家裡寄生活費，平時雖然會和小宣母親通話，但此前並不知道兒子一直受其虐待。

小宣在醫院治療。（取材自南方都市報）
小宣在醫院治療。（取材自南方都市報）

平潮鎮婦女聯合會一位工作人員說，該會去年曾聯合相關部門與小宣母親交涉，她曾保證不會再欺負孩子，目前孩子親生母親已被警方控制。該會將持續關注事件並進行幫扶。

根據中國刑法，虐待家庭成員，情節惡劣的，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致使被害人重傷、死亡的，處二年以上七年以下有期徒刑。

父親稱兒子被生母虐待致截肢。（取材自中華網）
父親稱兒子被生母虐待致截肢。（取材自中華網）

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