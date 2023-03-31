溫州荒廢「鐵架房」賣270萬元 仲介：這是學區「房」

幾塊鐵架子賣270萬元？房產仲介：這是學區「房」。(取材自浙江在線)

溫州一位房產經紀人日前發布一則學區 房的信息，照片中的房子既沒有屋頂也沒有房間，只有半截磚牆和幾個破爛的鐵架子，房產經紀人稱其為「神奇的鐵架子」，標價270萬元（人民幣，下同）。廣告一出立刻引起大批網友驚呼：「太誇張」。

浙江在線報導，這個位在溫州市區百里東路附近捲索巷的「鐵架房」，遠望看不到房屋結構，只能看到約兩層樓高的生鏽鐵架，以及遍地的雜草和垃圾，與周圍環境格格不入。繞著屋子走一圈，該「房屋」三面牆體均只剩半截，磚塊散落一地，沒有房屋門牌，只有屋前石英石板上寫著的「捲索巷11弄20號」。

該「房屋」內部雜草叢生，甚至已經高到膝蓋，地面凹凸不平，堆滿木板、鋼板、泡沫箱等垃圾，連走路都有困難，裡面沒有任何家具，僅一間廁所，廁所門和牆面均被損壞。

該「房屋」內部雜草叢生，裡面沒有任何家具，僅一間廁所，廁所門和牆面均被損壞。。(取材自浙江在線)

據報導，發布售房信息的仲介表示，「鐵架房」標價270萬元，「這個價格能買到六中的學區，還是很划算的」。據該房產經紀人介紹，該房所在的捲索巷平均房價 約為5.6萬/平方米，連日來有十餘名客戶詢問「鐵架房」相關資訊，很多人問這個房子買回去後能不能重建，「這個我們無法保證，重建可能會有一定難度」。

至於為何房子為何會變成這樣？一位美髮店老闆說，該房主朱先生一直與鄰居發生糾紛，之後朱先生打算拆建新房遭到隔壁鄰居反對，房屋拆了大半被迫停工，便長期擱置在此。

「鐵架房」看不到房屋結構，只能看到約兩層樓高的生鏽鐵架。(取材自浙江在線)

百里坊社區黨委書記林偉表示，不單單是鄰里不同意，朱先生也沒有辦好原拆原建的相關審批手續。五六年前，朱先生為孩子上學購買該房屋，並未真正入住，大約在2019年，朱先生開始拆建，原先只說是小範圍修繕，因而沒有報批，結果直接把整個房子都拆掉了，有關部門介入，責令工程停工。