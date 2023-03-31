防風固沙？萬畝樹快渴死 寧夏通報助澆灌 網憂傷原生植被

靈武市委、市政府稱對國家能源集團寧夏煤業公司雙馬一礦與孫男供水糾紛所涉新種和擬種苗木，已經採取有效保護措施，包括對孫某近期栽種的890棵絲棉木，馬家灘鎮已安排水車進行澆灌。（取材自美麗靈武）

寧夏靈武馬家灘村林場場主孫國友稱，因附近煤礦未按約供水而「跪地求水」引發關注。當局通報指已對其栽種的絲棉木澆灌，未栽種的也採取保護措施。但有環保人士呼籲制止孫國友在荒漠種樹，否則可能反而導致原生植被破壞，使荒漠變沙漠。孫妻則回應質疑稱，所種樹木都用於防風固沙，沒經濟價值。

北京 青年報報導，64歲的孫國友於2003年在馬家灘附近的荒漠中造公路時，意外地發現當地有地下水，之後便承包了50年當地1.8萬畝荒漠，開始利用當地地下水種樹；他稱，當地雙馬煤礦破壞林場的水源，加上煤礦未能兌現供水承諾，才導致他情緒崩潰跪地。

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由於雙方協商未果，孫國友家人只好到1公里外買水，一車水人民幣50元，約10多個立方，只能澆100多棵樹，對林場而言杯水車薪；孫國友的女婿表示，他們現在是用水車從外面買水種樹，算上燃油、人工等費用，一天下來要花人民幣1000多元。

大量網友對他表示了支持。但是也有一些反對的聲音，3月30日，中國生物多樣性保護和綠色發展基金會瀕危物種基金發微博 稱，種樹的地方是毛烏蘇沙漠，二十年的樹還需要澆水才能活，這不是治沙。也有網友懷疑孫國友種樹並非出於公益目的，可能林場會有經濟效益。

孫國友妻子回應網友表示，林場中種的樹木包括絲棉木、國槐等喬木，「都是防風固沙的樹，大家來了就知道了，沒有經濟價值。」

據揚子晚報報導，微博認證帳號@瀕危物種基金發文表示，有關部門應該立即制止孫國友在荒漠種樹，並質疑孫國友在當地種植的樹木種類並不能治沙，相反甚至會導致原生植被破壞，使荒漠變沙漠；孫國友種樹的地方原生植被很好，現在貿然種下那麼大的樹，對原生植被的地下水資源是一種掠奪。