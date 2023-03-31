「磨成粉，不能退」 遊瀘沽湖 竟被逼買6000元藥材

5名嫌疑人被刑拘。（取材自紅星新聞 ）

有遊客參加旅遊團乘車準備到瀘沽湖景區旅遊，在途中一休息區藥材賣場被強迫購買人民幣5900元（約860美元）藥材，因嫌價錢太貴想退，卻被以「藥材都打磨成粉了不能退，必須給錢才能走。」遊客報警求助，後來警方依涉嫌強迫交易刑拘5名嫌疑人。

紅星新聞報導，民警調查發現，該案係團伙作案。這一土特產、藥材賣場從2023年3月6日起開始營業，勾結旅行團隊的大巴車駕駛員和導遊，以每賣出一份貨物給對方返點30%報酬的方式，將遊客帶到該點位吃飯、休息、上廁所，途中誘導遊客購買中藥材，獲取高額非法利潤 。

據報導，遊客余女士稱，他們一行人跟著旅遊團坐車前往瀘沽湖景區遊玩。途中在一休息區上完廁所，經過該藥材、土特產賣場，工作人員熱情地上前介紹，「這種原價17塊一克，給你們優惠到7塊一克。」與她一道的高先生隨意諮詢了兩種藥材價格和效用，工作人員已將藥材取出並迅速打磨成粉末，並稱兩種藥材價格為人民幣5900元。

余女士表示，聽見這個價格，她和高先生嚇了一跳，因為實在太貴，所以兩人想退回藥材，卻被賣場工作人員拒絕，「都打磨成粉了，不能退，必須給錢才能走。」她只能報警求助。

經查，自今年3月6日以來，該店鋪以此種方式獲利人民幣9萬餘元，目前該賣場已被相關部門查封。