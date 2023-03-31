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因為說實話？ 歌頌「孔乙己」被封殺 創作者微妙反擊

中國新聞組／北京31日電
網友「鬼山哥」製作「陽光開朗孔乙己」歌曲，反擊央視近來批判蔚為風尚的「孔乙己文學」現象，遭到封殺。（網頁截圖）
網友「鬼山哥」製作「陽光開朗孔乙己」歌曲，反擊央視近來批判蔚為風尚的「孔乙己文學」現象，遭到封殺。（網頁截圖）

網友「鬼山哥」製作「陽光開朗孔乙己」歌曲，反擊中共官媒央視近來批判蔚為風尚的「孔乙己文學」現象，卻遭到當局全面封殺，當事人感嘆，被趕盡殺絕只因他說了實話嗎？

影音來源：YouTube

「孔乙己」是魯迅小說的主人翁，是個沒有考上秀才的讀書人，缺乏實際技能，只會一些迂腐「知識」，又是個生活陷入困境但放不下身段的讀書人。

自由亞洲電台報導，作者的歌詞內容主要在抒發對當前中國社會現實的不滿，例如：「駱駝祥子之所以死，是因為他拉車不夠努力；魯迅的每一篇文章，都碰了不能碰的話題；陳勝吳廣的日子不甜，是因為不能腳踏實地」，既諷刺了言論的不自由，又回擊了中國官方對青年就業難的一些說法。

據報導，對於網絡封禁，「鬼山哥」似乎並不被動，他在B站的帳號「動態」中置頂了一個小號，名為「陽光開朗鬼山哥」，在3月30日當天，這個小號發布了一個視頻「陽光開朗孫悟空」，並稱「謝謝大家的關心，我沒事」。

這個新視頻完全沿用了「陽光開朗孔乙己「的曲調和句式，只是主角換成了大鬧天空的「孫悟空」，歌詞最後一句寫到，「正義是我的依仗，失敗是你的下場。」

當前中國經濟低迷不振，大批高學歷畢業生求職難，許多懷才不遇者藉孔乙己自嘲寒窗苦讀多年，卻找不到一份好差事，感嘆「學歷是我下不來的高台，更是孔乙己脫不掉的長衫」。

於是央視網微博公眾號16日發文稱，孔乙己之所以陷入生活的困境，不是因為讀過書，而是放不下讀書人的架子，不願意靠勞動改變自身的處境，並說孔乙己的時代已一去不復返了，當代有志青年絕不會被困在長衫中。

反擊官媒批判孔乙己現象，鬼山哥作詞作曲嘲諷中共當局的「陽光開朗孔乙己」在網路廣傳，不過隨即被有關單位盯上而全面下架，鬼山歌的微博、抖音、雲音樂、知乎、嗶哩嗶哩等帳號也全數被禁。不過他的創作與發文仍轉傳於推特等社群網站平台。

此前鬼山哥曾發文指自己失業許久，又因母親住院耗盡了他的積蓄還負債累累，打算送外賣討生活反把別人的車刮花了，實在積累太多怨氣才完成上述創作，原本以為至多影音被下架，沒想到被趕盡殺絕，遭全網封禁。鬼山哥不禁感嘆：「把人往絕路上逼，就因為我說了實話？」

不少中國網友對於鬼山哥的遭遇深感同情說：「魯迅先生批判的是什麼你們比我們更清楚，而你們卻看樣子原因歸因於他好吃懶做…」、「知識份子又要成臭老九了！」

孔乙己是魯迅小說中的經典人物形象。（取材自央視網）
孔乙己是魯迅小說中的經典人物形象。（取材自央視網）

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