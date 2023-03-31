「嘎腰子」傳說讓中國遊客少一半 泰國男模餐廳這樣回應

泰國餐廳現場圖片。（取材自參考消息）

本月初，泰國 餐廳「拐賣中國遊客」、「嘎腰子」的傳言在中國網路上引起恐慌，儘管「被拐賣」當事人出面報平安、中泰官方闢謠，仍是熱議話題。傳言過了將近一個月後，被謠傳是犯罪魔窟的一家泰國餐廳，如今正常營業；該餐廳老闆表示，自己正派經營，根本沒有網路上謠傳的那些事，但他們不打算追究，只想靜觀其變，「看謠言哪天不攻自破」。

紅星新聞引述參考消息報導，這家已開了六年的網紅餐廳以性感猛男服務生聞名，餐廳的負責人那拉功表示，前幾年只有泰國人光顧，直到去年有中國網紅發了視頻，才吸引大量中國遊客造訪，讓從未做過海外市場的餐廳方「受寵若驚」。

不過，3月初，一名中國自媒體博主在社交媒體上發布了一段視頻，將那拉功的男模餐廳形容為「赤裸裸的陷阱」，女生可能被「嘎腰子」，或拐賣到其他地方當作東南亞 販賣器官的「工具人」。視頻火速在網路上流傳，掀起中國網路上一波「恐泰論」，但也有不少人認為這是謠言。

對此，泰國駐華大使館 出面闢謠說，「泰國高度重視中國遊客的旅遊品質、安全以及對泰國的美好印象。泰王國駐華大使館務必澄清有關旅遊不安全的內容與評論的誤解」。泰國國家旅遊局局長育他沙受訪時也表示，在泰國，一個遊客失蹤都會成為大新聞，「每年失蹤人口高達幾十萬」是無稽之談。

但這起事件確實一度影響了中國遊客的赴泰意願，育他沙稱，中國自由行客人3月中大概減少了15%，但到本周，中國遊客的簽證申請量已經恢復正常，其中有一些是專程想來看看「事發地」的中國人。該餐廳的「男模」服務生也說，3月中旬以來，來餐廳的中國遊客減少了一半。

當初發布謠言視頻的帳號已被視頻平台標註「存在爭議」的提示，而被傳失聯的旅泰博主也陸續報了平安，帳號IP顯示大多也已回到中國。

那拉功不懂中文，是看了泰國媒體的報導才知道餐廳成為新聞焦點。他笑說：「我們只是一個正常經營的小餐廳，很難在跨國人口販賣這等龐大的指責上澄清什麼，因為根本沒有那回事。我們不打算起訴，也不會發任何聲明，只想靜觀其變，看謠言哪天不攻自破」。

報導也採訪了在泰華裔，對方表示，附近國家的確有「噶腰子」和詐騙這樣的網絡，也有泰國人被騙去當地，但從未聽過在泰國發生。