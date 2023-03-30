女上傳地鐵照 被AI「一鍵脫衣」變裸照瘋傳

女網友表示，將維權處理。(取材自齊魯晚報)

近日，一位女網友在網上曬出自己在地鐵 列車的照片，卻被別有用心的網友下載，並用AI 技術「一鍵脫衣」，且將「除衣」後的照片廣泛傳播。

來源：YouTube

齊魯晚報報導，這名女網友是一名穿搭博主。2022年7月8日，她在社交平台發布了一組在地鐵列車上拍攝的穿搭照片。不過，近日有人將該照片上人物的衣物去除後，在網上惡意傳播，稱有人在地鐵上拍攝裸照。不少網友對此十分憤慨，有網友在評論區十分擔憂地表示：「AI犯罪要來了嗎？」

據報導，該照片的背景和博主上傳的照片背景一致，頭像也一致，唯一不同的是博主原本穿的衣服卻不見了。

已有不少網友湧入該博主照片的評論區，稱有人惡意使用這張照片P圖並傳黃謠。該女網友在評論區回應，「會進行相關的維權處理。」

報導指出，在網上查詢發現，儘管「AI一鍵脫衣」相關軟件早已被封禁，但不難找出替代品。網絡上存在不少非法網 站提供「一鍵脫衣」的AI技術，並且這些技術主要針對女性。

據報導，被「一鍵脫衣」造謠的人，可能在毫不知情的情況下被人以惡意的眼光審視和意淫，名譽被損毀，社會評價被降低，可能還會影響到正常生活和工作等等，嚴重的時候可能導致當事人「社會性死亡」，簡直可以說是無妄之災。

這種換臉軟件剛流行時，很多網友覺得就是玩玩而已，以至於這類軟件收集了大量的人臉信息，也埋下了諸多的安全隱患。很多女性因此惶惶不安，擔心不知什麼時候，自己的臉就會被盜取、拼接，成為滿足他人無恥慾望的素材和非法牟利的工具。

報導指出，所謂的AI換臉技術，本身就一直存在合法性的爭議。更令人毛骨悚然的是，在一些換臉不雅視頻的評論區，始作俑者不但意識不到自己行為的錯誤，還威脅他人說，要做出更勁爆的東西，完全是像網絡禿鷲一樣，用他人的痛苦，來澆灌自身的貪婪和猥瑣。如果這樣的行為不能得到遏制和處罰，將會對社會造成更大的危害。