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見鬼了？ 瀋陽男無人墓園掃墓 汽車雷達螢幕「全是人」

記者葉文義／綜合報導
車主稱，理想L9在無人陵園雷達顯示全是人影（下方），其中走路、騎單車的「人」都有，但車前實際上未見任何人影。(取材自南方都市報)
車主稱，理想L9在無人陵園雷達顯示全是人影（下方），其中走路、騎單車的「人」都有，但車前實際上未見任何人影。(取材自南方都市報)

清明節將至之際，中國網上近日流傳一段影片，遼寧瀋陽一名男子開車前往墓園祭祖，當時墓園內明明沒有人，但車內雷達卻顯示，周圍到處全是人影，引發網友熱議。

來源：YouTube

對此，不少網友驚呼：「見鬼了？！」還有網友分析指出，「紅外波段雷達能發現與背景不同的物體（或區域）。例如，飛機已經飛走的飛機（在原來機位留下的『熱痕跡』）；氣象雷達能看到風…」

但也有網友推斷，這不是什麼「靈異事件」，推測應是車輛雷達或軟體出現「bug」所致。根據車輛內飾及中控螢幕判斷，這輛車應是中國國產理想汽車L系列電動車

有理想汽車工作人員29日向南方都市報表示，涉事車型為理想L9，出現這種情況可能是因為信號問題而出現了識別演算法錯誤。但公司方面稱，目前事件仍在調查中，對此暫無回應。

據報導，這並非理想汽車首次被曝雷達檢測異常。南方都市報此前曾報導，今年1月，上海浦東一名理想汽車車主反映，他在雨夜駕車出行時，中控螢幕顯示有人在他車子的後方奔跑追車。

對此，理想汽車回應稱，是車輛視覺感知演算法的缺陷，有一定機率在雨天夜間環境中，後視相機被水滴干擾。理想汽車表示，目前演算法研發已經對於這類場景，加入了光暈圖像的負樣本標注數據，內部正在演算法驗證中，預計會在下一版本更新演算法，解決這個問題。

一理想汽車工作人員表示，這個問題不會影響到駕駛的安全性。若車主出現上述情況，可聯繫官方人員，按照指引升級系統。

網上近日流傳一段影片，有男子開車前往墓園祭祖時，墓園內明明沒有人，但車內雷達卻顯...
網上近日流傳一段影片，有男子開車前往墓園祭祖時，墓園內明明沒有人，但車內雷達卻顯示周圍全是人影。（視頻截圖）

汽車 檢測 電動車

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