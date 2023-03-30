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足壇強力肅貪再查2人 反腐風暴恐上升國家體育總局

記者陳政錄／綜合報導
田協主席于洪臣日前傳出失聯的消息。（取材自射門中國）
田協主席于洪臣日前傳出失聯的消息。（取材自射門中國）

在去年11月中國男足前主教練李鐵落馬後，中國足壇掀起一波整肅風暴，已有8人相繼被查。據國家體育總局網站29日一早接連發布兩則訊息指，中國田徑協會主席于洪臣、中超聯賽公司前總經理董錚均因涉嫌嚴重違法遭查，這兩人都曾為中國足協服務。于洪臣被查，這波男足反腐風暴恐在體壇持續擴大，上升至最高層級的國家體育總局。

中超聯賽公司前總經理董錚。(取材自澎湃新聞)
中超聯賽公司前總經理董錚。(取材自澎湃新聞)

據國家體育總局網站，于洪臣涉嫌嚴重違紀違法，董錚涉嫌嚴重違法，兩人正接受中紀委駐體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

于洪臣曾任中國足協副主席、中超董事長等職，這是去年底以來，足壇第三次有兩個人在同一天被查，也是李鐵落馬後，被查的第七、第八人。

在此之前，「全國兩會」本月初召開時，國家體育總局局長高志丹曾痛批，「三大球」特別是男子項目發展不盡如人意，男子足球的水準更是一路下滑，業內出現諸多亂象，強調要堅決打擊嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和假賭黑問題。

本周一，中央召開全國巡視工作會議，進一步宣布中共第二十屆中央巡視將對體育總局展開機動巡視，「深入查找、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題」。是時隔近6年再次進行機動巡視，顯見足壇反腐整肅風暴還在擴大。

中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長李希強調，對國家體育總局開展機動巡視，要聚焦履行黨的領導職能責任、貫徹落實體育強國建設重大決策部署情況，深入查找、推動解決體育領域特別是足球領域腐敗問題和深層次體制機制問題，為建設體育強國提供有力保障。

港媒指出，于洪臣曾在國家體育總局工作多年，曾任中國足管中心副主任、中超公司董事長，2012年至2015年任中國足協副主席，2017年任國家體育總局田管中心主任、黨委書記，近年先後任中國田徑協會副主席兼秘書長、主席等職務。

至於董錚關聯的中超聯賽有限責任公司，經營範圍含組織體育比賽、廣告業務、體育用品銷售等。該公司由足協持股36%、16家足球俱樂部關聯公司各持股4%。

據北京青年報報導，于洪臣被查前幾天，已經被曝光失聯，評論稱此次足球反腐，已經超出足協層面，正向更廣範圍延伸，讓人看到刮骨療毒的決心。

除了于洪臣、董錚、李鐵外，去年11月以來足壇被查的還有中國足協常務副秘書長陳永亮、前秘書長劉奕，和中國足協主席陳戌源、紀律委員會主任王小平、競賽部部長黃松。

中國足協原秘書長劉奕。（取材自中新網）
中國足協原秘書長劉奕。（取材自中新網）
中國足球協會常務副秘書長陳永亮遭調查。（取材自中新網）
中國足球協會常務副秘書長陳永亮遭調查。（取材自中新網）

足球 中超 風暴

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