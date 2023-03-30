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重慶姊弟墜亡案 收前夫懺悔信 生母：拚了命都要他們死

中國新聞組／北京30日電
已遇害姊弟與母親陳美霖。(取材自九派新聞)
已遇害姊弟與母親陳美霖。(取材自九派新聞)

日前發生的重慶姊弟墜亡案，兩個幼童的爸爸張波及其女友葉誠塵是嫌疑人，目前案件最新進度，二審開庭時間暫定在4月3日，開庭前夕，案發後一直沉寂的張波突然在今年1月1日、1月14日、1月27日給前妻陳美霖寫信表達懺悔，並請求她原諒。

九派新聞報導，遇害姊弟母親陳美霖表示，有收到前夫寄來的信，表示對方還在打感情牌。信中說「幾十年牢出來後，要怎麼補償我」。陳美霖說，「我作為一個媽媽，拚了命我都要他們死，不管讓我付出什麼代價」。

據報導，2020年11月2日下午，重慶一對姊弟墜樓身亡，兩人分別才兩歲和一歲。經調查，該起墜樓事件是一起故意殺人案，兩個幼童的爸爸張波及其女友葉誠塵是嫌疑人。根據案發當天視頻顯示，兩個幼童墜樓後，生父張波曾癱坐在地上，邊哭邊拍打雙腿，表現「悲痛」。

殺子父親及其女友。(取材自澎湃新聞)
殺子父親及其女友。(取材自澎湃新聞)

張波的第一封信件寫下他感到內心無比的內疚和自責，痛恨自己的所作所為，想對陳美霖全家人道歉，願意把自己的一套按揭房贈給陳美霖當做補償，希望能夠獲得一些原諒。

第二封信，主要內容依然是懺悔和道歉，開始借兩個已離世的孩子來打感情牌，用大量的筆墨描繪了自己內心世界的掙紮和苦楚。隨後話鋒一轉，懇求陳美霖去祭祀孩子時，能夠幫他也上一炷香，在孩子面前狠狠罵他，以此減輕他的負罪感，讓他心裡舒服一些。

陳美霖2月8日給張波寫了一封回信，她在信中表示，「如果像你和葉誠塵這樣喪盡天良的行為都不能被判處死刑，那所有的孩子都將不再安全。所有的人倫良知都不再是生而為人最基本的底線。發生在我身上的悲劇不能再重演，不能再讓任何一個孩子的母親、父親、爺爺奶奶、外婆外公去感受我和我父母現在每日每夜、每分每秒的痛苦和折磨。」

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