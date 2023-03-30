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河北石家莊地標「勝利之城」疑遭9地抄襲 山寨雕塑還「互抄」

中國新聞組／北京30日電
河北石家莊地標「勝利之城」。(取材自百度百科)
河北石家莊地標「勝利之城」。(取材自百度百科)

河北石家莊市解放廣場矗立著一座名為「勝利之城」的雕塑，據悉是為紀念石家莊解放而建，於2011年7月1日亮相。將近12年過去了，雕塑設計者、著作權人方昕通過網路圖像搜索發現，與「勝利之城」高度相似的九座雕塑作品竟成城市地標或景區景觀。

上游新聞報導，方昕指出，「這些高度相似的雕塑作品，從截取作品元素到1：1模仿，各種製作手法都有。整體上看，這些山寨雕塑也在互相抄襲」。

多地出現類似勝利之城雕塑。圖一位於山東濱州、圖二江蘇泗洪、圖三江蘇揚州、圖四河南...
多地出現類似勝利之城雕塑。圖一位於山東濱州、圖二江蘇泗洪、圖三江蘇揚州、圖四河南信陽。(取材自上游新聞)

作者：被抄襲作品有三種情況

據石家莊市人民政府官網介紹，城市地標「勝利之城」雕塑底座高約1.5米、長約17米、寬約8米。雕塑的正面「飄揚」的巨大黨旗下，由28位普通戰士組成的群像，構成了勝利後的歡呼場面，大幅的紅旗疊加展現了人民軍隊奮進激昂的革命精神。

據報導，該雕塑設計者、著作權人方昕表示：「雕塑亮相後過了幾年，有朋友跟我說我的這個作品被抄襲了，我當時就看到有一兩個抄襲的，也沒太在意。然而，今年又有朋友給我說這個作品被好多地方抄襲，我就把自己的作品放到百度的圖像搜索上去，搜索了一下同類的照片發現，這個雕塑出現在全國不少地方，比如寧夏鹽池、山東濱州、江蘇宿遷、福建三明等地都有」。

方昕說：「抄襲模仿的雕塑分三種情況，第一種，簡直是一模一樣地模仿。第二種，是擇取雕塑的元素，比如整個紅旗的外形，因為我當時設計的時候，它是一顆流星綻放在中國大地上燃起的火焰，象徵著星星之火，可以燎原。第三種，就是把上面紅旗的頭整個裁下來進行了修改，比如西柏坡文旅小鎮、福建三明的雕塑，雖然都是用到紅旗，但是它們雕塑紅旗層疊的結構基本上和我的都是一模一樣的」。

據報導，1:1模仿「勝利之城」雕塑的作品分別位於山東濱州市博興縣陳戶鎮陳戶革命歷史紀念館、江蘇宿遷市泗洪縣泗洪洪澤湖濕地景區工委島、揚州市郭村鎮郭村東進主題教育基地、河南信陽市新縣鄂豫皖蘇區首府革命博物館。

對此，上述雕塑所在地管理單位相關工作人員表示，單位對雕塑涉嫌抄襲石家莊市地標一事不知情。

據報導，除了上述4家單位雕塑被曝1：1模仿外，5座被曝去掉人物造型或截取紅旗頭部元素的作品分別在寧夏鹽池縣、福建三明市、福建永安市小陶鎮、河北省平山縣西柏坡鎮文旅小鎮、上海奉賢區南橋鎮光明村。

對於「雕塑造型已註冊了商標，不存在抄襲或模仿行為」的說法，律師劉玉潔表示，「如果被控侵權的美術作品使用了權利人美術作品的獨創性表達，且該獨創性表達成為了其不可忽略的部分，則可認定兩者構成實質性相似」。

劉玉潔表示，版權和商標保護的客體不一樣，且目的也不一樣。商標註冊的目的是用來識別商品與服務，如果已註冊商標圖案來自雕塑作品，且被判定是抄襲作品，那麽這個商標也是可以被宣告無效的。如果法院判決藝術作品侵權，侵權物品將被銷毀，相關單位將賠償損失。

雕塑 百度 河南

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