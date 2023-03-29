寧夏萬畝樹被煤礦斷水 治沙20年林場主崩潰跪哭

孫先生崩潰跪地求供水。（視頻截圖）

「老天爺，我幾萬畝樹沒水喝了」一名男子在黃土跪地磕頭的一幕發生在寧夏靈武市馬家灘鎮一處林場，當地一煤礦因為未兌現27日為林場供水的承諾，讓治沙20年的林場主人情緒崩潰。視頻傳出後引發網民憤怒，「治沙是利在千秋的事」，紛紛要求相關單位予以整治。

來源：YouTube

極目新聞報導，2003年孫先生承包了當地萬餘畝的沙地，植樹治沙已有20年。其間，當地的雙馬煤礦破壞了他這處林場的水源，後雙方達成協議，煤礦將在污水處理廠建成後向林場供水，但近10年來未能有效地解決林場缺水問題。

孫先生表示，當前，林場植樹治沙最大的困難是水源不足，無奈近幾年只能種植一些耐旱的灌木，「嘗試過在周邊買水澆樹，但也是杯水車薪」。

近日，孫先生終於等來了煤礦供水的消息。他說，林場供水管線接入的是雙馬煤礦污水處理廠的外排水管道，原計畫27日10時許林場實現供水。

孫先生崩潰跪地求供水。（視頻截圖）

「26日晚我激動得一夜未眠。我從蘭州把技術人員接了過來，租了兩台發電機和其他機械設備，十幾個人工人等著，結果27日上午卻沒能實現供水。」孫先生稱，在得知無法供水時瞬間崩潰，跪在了地上。他已經備好了沙柳、國槐、石棉木等防風固沙的苗木，如今，這些可能再次因為缺水被渴死。

孫先生跪地求水的畫面令網友不捨，網友批評「為什麽做有對社會大有裨益的事，卻得不到足夠的幫扶」、「十年都未解決，當地官員都退休 了嗎」、「沒有報導就沒後續了，有報導就協調」，不少網友痛批當地政府不作為，要求監管介入整治。