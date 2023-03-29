我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

深圳暴雨航班取消 旅客跪求起飛…網：出事怎麼辦？

中國新聞組／北京29日電
深圳暴雨導致航班取消，竟有旅客情緒崩潰，下跪要求班機照常起飛 。（取材自微博）
深圳暴雨導致航班取消，竟有旅客情緒崩潰，下跪要求班機照常起飛 。（取材自微博）

深圳連日遭遇暴雨侵襲，寶安國際機場航班也因此大受影響，有航班因天氣延誤逾12小時後取消，許多滯留旅客不滿，甚至有人崩潰下跪，希望航班能夠起飛。

都市快報報導，受廣東今年首場強對流天氣影響，深圳單日雨量一度躋身全中國前三。深圳寶安國際機場一航班原定25日中午12時15分起飛，旅客們在機場內等待十多個小時，26日凌晨1時卻被告知航班最終取消。

網傳照片顯示，現場有幾名旅客因此情緒崩潰，在櫃位附近跪下，要求航班起飛，有人則大喊「要見領導」，以及要求賠償。

不過當天滯留機場的另一名旅客稱，「暴雨造成航班無限延誤，改簽都要排隊。插隊吵架的、航班突然取消吵架的、延誤吵架的，我在菜市場都沒見過這麼熱鬧」，但當時深圳大暴雨，不能起飛也不能怪機場。

寶安國際機場機場工作人員回應，「有些可能旅客因為有急事想著急地乘坐航班」，並稱當天現場有調度人員安撫情緒崩潰的旅客。

但工作人員強調，「航班運行的首要任務是保障乘客的安全，及航道的通暢」，恢復了通暢以後才能承載旅客。

東航回應，「（航班取消是）華南強對流天氣影響導致的，業務部門都是按流程規定處置的，已經都處置好了」。

照片在網路上流傳後，網友一面倒批評執意要求班機起飛的旅客，質疑什麼急事比命還重要？有網友留言「飛機真的冒雨起飛了，萬一出事怎麼辦？」、「這跪了有什麼用，趕著投胎去嗎？」、「真是不值錢啊，賤！」、「安全問題大於一切，別說跪下了，就是吊死也不能飛！這些人是不是成年人？」

機場 暴雨 東航

上一則

多省出招穩定民企信心 海南：企業家涉案「能不捕的不捕」

延伸閱讀

兩岸部分直航點復航 深圳→桃園 3年飛來第1班

兩岸部分直航點復航 深圳→桃園 3年飛來第1班
第一桶金不買房了 深圳90後情侶裸辭飛荷蘭 網羨慕：灑脫

第一桶金不買房了 深圳90後情侶裸辭飛荷蘭 網羨慕：灑脫
暴雨襲南加 氣象多變如洗三溫暖 巴市聖谷傳災情

暴雨襲南加 氣象多變如洗三溫暖 巴市聖谷傳災情
灣區又降暴雨 塞拉山積雪增加2吋

灣區又降暴雨 塞拉山積雪增加2吋

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
江南春的房間極其簡樸。記者問為何不在牆上掛幅字畫？他說：「我對字畫沒有什麼欣賞能力」。（取材自鳳凰網）

千億董事長300元襯衫買不下手 「炫富最高境界」

2023-03-27 11:00

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？