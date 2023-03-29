深圳暴雨航班取消 旅客跪求起飛…網：出事怎麼辦？

深圳暴雨導致航班取消，竟有旅客情緒崩潰，下跪要求班機照常起飛 。（取材自微博）

深圳連日遭遇暴雨 侵襲，寶安國際機場 航班也因此大受影響，有航班因天氣延誤逾12小時後取消，許多滯留旅客不滿，甚至有人崩潰下跪，希望航班能夠起飛。

都市快報報導，受廣東今年首場強對流天氣影響，深圳單日雨量一度躋身全中國前三。深圳寶安國際機場一航班原定25日中午12時15分起飛，旅客們在機場內等待十多個小時，26日凌晨1時卻被告知航班最終取消。

網傳照片顯示，現場有幾名旅客因此情緒崩潰，在櫃位附近跪下，要求航班起飛，有人則大喊「要見領導」，以及要求賠償。

不過當天滯留機場的另一名旅客稱，「暴雨造成航班無限延誤，改簽都要排隊。插隊吵架的、航班突然取消吵架的、延誤吵架的，我在菜市場都沒見過這麼熱鬧」，但當時深圳大暴雨，不能起飛也不能怪機場。

寶安國際機場機場工作人員回應，「有些可能旅客因為有急事想著急地乘坐航班」，並稱當天現場有調度人員安撫情緒崩潰的旅客。

但工作人員強調，「航班運行的首要任務是保障乘客的安全，及航道的通暢」，恢復了通暢以後才能承載旅客。

東航 回應，「（航班取消是）華南強對流天氣影響導致的，業務部門都是按流程規定處置的，已經都處置好了」。

照片在網路上流傳後，網友一面倒批評執意要求班機起飛的旅客，質疑什麼急事比命還重要？有網友留言「飛機真的冒雨起飛了，萬一出事怎麼辦？」、「這跪了有什麼用，趕著投胎去嗎？」、「真是不值錢啊，賤！」、「安全問題大於一切，別說跪下了，就是吊死也不能飛！這些人是不是成年人？」