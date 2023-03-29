蘇女曬吃水果配文「「媒婆何時上門」視頻被網暴 氣到抑鬱擬提告

韓女發布的吃水果視頻，配文寫著「不知道媒婆啥時候上門」。(視頻截圖)

江蘇省徐州市沛縣一名28歲韓姓女子從上海返回老家過年，在短視頻平台發布了在樓頂曬太陽吃水果的視頻，配文「也不知道媒婆啥時候上門」，竟遭不少網友惡意攻擊，甚至「造黃謠」 ，稱她在外從事不正當行業，讓她氣到晚上失眠 ，確診重度抑鬱，現在準備維權。

正觀新聞報導，年前辭去上海程序員工作的韓女表示，小時候每到收穫季節母親都會把糧食扛到屋頂晾曬，她就在樓頂翻糧食、寫作業。當天吃水果曬太陽的時候，想起去年網上很火的回老家愜意生活視頻，自己也隨手拍了一段，配文「也不知道媒婆啥時候上門」是調侃，並沒有相親和被催婚。沒想到那麼多人湧進評論區辱罵。

來源：YouTube

有人罵韓女說真能吃，說「我們家這麼破，不配吃這麼貴的」，「媒婆對這種又懶又愛吃又話多的女人，不敢推薦，還把男的陷進火坑」，還有說「過年回來這麼早肯定是特殊職業」，還說在那種特殊的場所見過韓女，甚至還有人罵韓女全家。鋪天蓋地的惡意，讓韓女當天晚上失眠到凌晨三四點。

還有人在韓女公開回復並且把評論掛出來後，會私信罵她不要臉，還說要控告韓女。韓女說，父母對她被網暴的這件事情非常生氣。他們年齡比較大不太懂網路，只是覺得自己在家吃水果，為什麼會有這麼多人罵，而且還造那種謠言。

韓女把自己帳號簡介改成了「要把反網暴進行到底」，主動回擊和掛出這些網友，開始和惡評正面「硬剛」，希望能夠幫助同樣遭遇的人發聲。但之後這兩個月內，她也承受著不小的壓力，情緒開始起伏不定，白天正常，到了晚上就忍不住胡思亂想、情緒低落和哭。一周多前那則視頻被罵下線後，白天工作中我的情緒就會時不時崩潰，已經一個多星期都睡不著覺了，甚至有過想要輕生的念頭，最近預約了醫生就診，確診為重度抑鬱。

韓女考慮要不要暫時脫離短視頻平台一段時間。目前針對網暴者正在著手蒐集證據，聯繫律師，也準備拿起法律的武器來維護自身權益。