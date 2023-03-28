交3萬元相親只見1對象 35歲武漢女想退錢 婚介公司不依

相親公司有多面牽手成功的錦旗。（取材自極目新聞）

武漢 一名女子繳了3萬元人民幣(約4367美元)相親，見了一個對象決定解約，沒想到退款過程頻頻受阻。婚介公司表示，合同約定「半年內只介紹四個相親對象，不包成功就算完成服務。」

極目新聞報導，35歲華女 士去年6月來到婚介公司，對方給她推薦了一位37歲的密先生，高大英俊，各方面條件都很優秀，她表示十分滿意，當天便繳了2萬9800元(人民幣，下同)，簽訂了服務合同。婚介公司職員李老師還說，公司優質男性很多，陸續會安排見面，直到滿意為止。

華女士在公司見到了密先生，雙方在會客室交流了約半小時。事後，華女士和閨蜜聊天時，發現密先生似乎不太靠譜，她決定打退堂鼓。加之在相親群也看到類似的負面投訴，華女士對相親能遇到另一半失去信心，一周後便要求解除合同退款，但婚介公司不同意，要求繼續服務。

雙方爭論半年無果，婚介公司阮經理稱，華女士久等才見到第一個相親對象，並不是公司不安排，是她只想見密先生，不願見其他的人選，她是只為密先生一個人繳的這筆錢，而且現在服務期限已過。

華女士說，阮經理稱要向總部匯報讓等消息，現在又謊稱她母親同意繼續服務，其目的就是不想退錢。

無奈之下，華女士在今年2月到江漢區市場監督管理局調解。「我們的訴求很明確，就是退費！」華女士說，合同上有「半年內介紹4個相親對象」即完成服務，還有「雙方同意本合同金額的30%為提供婚姻介紹服務的基礎費」等內容。

「當初我就是戀愛腦，根本沒看合同就簽了字，也不清楚相親頻次和服務時長等內容。」華女士說，最初她要求退2.9萬元，看了合同後，她願意承擔一定的違約責任，但客戶違約說明對公司的服務不滿意，公司難道沒有責任嗎？她表示，所謂30%的基礎服務費太高，她也沒有享受這些服務，也是公司少退費的藉口，公司只介紹了一個人，還沒有超出基礎服務費的範圍，就算她願意承擔這30%的責任，公司退費也不應低於2萬元。

「按照合同約定的介紹4個就算完成任務，這樣算下來，介紹過一個還得扣幾千元下來。」華女士說，她不想為此事再煩心，便在調解書上簽了字，同意了只退1.5萬元。

回顧這次維權，華女士感覺耗盡了她所有的耐心。她也在反思：和相親對象在公司見面，沒有私下交流的機會，這樣就把合同約定提供的四個相親對象的任務完成了，公司收取3萬元的服務也結束呢？「這簡直就像一場賭博！」