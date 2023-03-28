14歲雲南女被拐賣 18年後逃回故鄉 為兒女上學與「那個男人」領證

當地警方出具的立案告知書。（取材自紅星新聞）

一名佤族女孩巧雲（化名）14歲外出打工遭「賣」，並生下一女一子。多年後，她逃回雲南故鄉，卻又因兒女上學問題，與「那個男人」領證結婚。擔憂影響孩子，巧雲將報警的事情一拖再拖，直到今年初，她下定決心求助。目前，警方已立案偵查。巧雲說，她希望讓拐賣她的人付出應有代價。

紅星新聞報導，巧雲是雲南滄源人，2003年，年僅14歲的她輟學在縣城打工，並萌生去外地工作想法。儘管家人不同意，巧雲還是選擇跟著同鄉楊某離開滄源縣。

巧雲說，自己那時候沒有手機 ，離開滄源外出打工的決定，也沒有來得及跟父母溝通。她不會想到，輕率做出的決定，會就此改變她的一生。

巧雲說，一路上的費用基本都是楊某承擔的。但是後來楊某開始向巧雲索要相關的「費用」，「我基本都沒有錢，然後他就開始逼我，說把我給賣掉。」

儘管第一次沒賣成，但好運並沒有持續太久，楊某此後不斷要求巧雲還錢，最後將巧雲強行「嫁」了出去。「他說讓我嫁給那邊，然後過幾個月就來接我們。因為他是威脅我的，我沒有辦法。」

2004年11月左右，巧雲記得，自己被以不到3萬元（人民幣，下同）的價格，賣給了寧夏固原某縣城的「買家」。一名29歲的男人，後來成了巧雲兩個孩子的父親。在講述這段經歷時，巧雲對於兩個孩子父親的稱呼，一直是「那個男人」。

巧雲不斷萌生逃跑的念頭。一次逃跑後，「買家」對巧雲開始嚴加看管，「他們看我看得很緊，白天院門都是鎖著的，如果他們要出去，家裡房間的門也是鎖著的。」

生第一個孩子時，巧雲給家裡寫了信，隨後她接到了母親打來的電話，「我們兩個都很平靜，但我的心裡真的很痛。」

此後，巧雲又生下了一個孩子，「在大女兒年紀大一些時，我基本上可以出門了，但那時候也麻木了。」

巧雲說，大女兒四歲時，曾經問她是不是被拐來的，這個問題讓她無比傷心，「孩子什麼都是知道的。」

2013年，在巧雲趁男方外出打工逃回雲南滄源故鄉後，她為了解決孩子的上學問題，甚至主動聯繫了「那個男人」，並再次返回寧夏辦理結婚證。

在辦理結婚證後，「那個男人」便陸續把女兒、兒子接走了。

從2013年回到故鄉之後，巧雲一直沒有報警，一雙兒女成了她最大的軟肋。巧雲希望追究楊某的法律責任時，也擔心會牽連到「那個男人」，從而影響到自己的兩個孩子。

在兩個孩子被接走後，巧雲再也沒有和他們見過面，但她還是會跟孩子在微信 上聊天。2023年初，巧雲決定公開求助前，曾小心翼翼地徵求了大女兒的意見，「我是要抓一些壞人，可能會讓你父親受到一點牽連，希望你能理解。」巧雲說，當時女兒的反應「比較平靜」。

今年2月，巧雲將其經歷在網路公開。2月10日，巧雲拿到了滄源縣警方的立案告知書。3月23日，雲南省臨滄市滄源縣委政法委表示，已派工作專班前往巧雲的戶籍地及常住地了解情況。