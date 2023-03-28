特效師AI換臉親吻熱巴 粉絲怒了 找上門圍毆

特效師洪亮AI換臉，讓自己和迪麗熱巴「親吻」。(視頻截圖)

媒體報導，中國網路上知名特效合成師洪亮，近日疑因合成自己與當紅女星迪麗熱巴 接吻的畫面，招致粉絲憤怒，更有人到他的工作室圍毆他，讓他「破相」了。

來源：YouTube

紅星新聞報導，「幾個20多歲左右的小孩，找到我發過的定位，來我工作室門口，然後就變這樣了。」洪亮在抖音 發出一段視頻，稱自己臉被疑似迪麗熱巴的粉絲抓傷。

據洪亮稱，此事起因是其在抖音上傳了一段電視劇「你是我的榮耀」片段。片中，原本是熱巴飾演的喬晶晶親吻楊洋飾演的于途。不過，洪亮透過AI 換臉的方式，將楊洋的畫面換為自己。

洪亮並稱，希望年輕人好好學習，合理追星。

網友「特效合成師洪亮」在抖音發出一段視頻，稱自己臉被疑似迪麗熱巴的粉絲抓傷。（取材自澎湃新聞）

對於此事，有不少網友表示，如果此事真是粉絲所為，建議報警處理。還有網友表示，如果將普通人的視頻隨意換臉，恐怕將對當事人造成很大的困擾，「難道掌握了這門技術就可以隨意換臉嗎？簡直細思極恐」。

據報導，在署名「特效合成師洪亮」的抖音中發現，有不少影視劇的換臉視頻，包括「狂飆」、「去有風的地方」、「征服」、「小李飛刀」等。這些視頻中，透過AI換臉的形式，把影視劇中的主要人物換成了洪亮本人。

不過，引起爭議的和迪麗熱巴親吻的片段已經不見。洪亮稱，這一段視頻已經隱藏。

據了解，洪亮在抖音上有118萬粉絲，他還在抖音賣影視特效製作的課程。

泰和泰律師事務所高級合夥人、四川省版權協會秘書長黃春海律師表示，這件事情其實有三方面的法律問題。包括涉嫌對演員構成侵權，可能造成演員名譽方面的損害。其次，侵犯了影視劇的版權。第三，特效師透過網絡傳播自己的特殊技能，甚至引導或教唆一些網友進行類似對影視劇角色進行換臉並傳播換臉後的視頻，可能存在幫助侵權問題。