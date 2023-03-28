我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州大學費漲幅 或增至9%

愛國、信仰不再是主流價值 43%認為金錢最重要

特效師AI換臉親吻熱巴 粉絲怒了 找上門圍毆

中國新聞組／北京28日電
特效師洪亮AI換臉，讓自己和迪麗熱巴「親吻」。(視頻截圖)
特效師洪亮AI換臉，讓自己和迪麗熱巴「親吻」。(視頻截圖)

媒體報導，中國網路上知名特效合成師洪亮，近日疑因合成自己與當紅女星迪麗熱巴接吻的畫面，招致粉絲憤怒，更有人到他的工作室圍毆他，讓他「破相」了。

來源：YouTube

紅星新聞報導，「幾個20多歲左右的小孩，找到我發過的定位，來我工作室門口，然後就變這樣了。」洪亮在抖音發出一段視頻，稱自己臉被疑似迪麗熱巴的粉絲抓傷。

據洪亮稱，此事起因是其在抖音上傳了一段電視劇「你是我的榮耀」片段。片中，原本是熱巴飾演的喬晶晶親吻楊洋飾演的于途。不過，洪亮透過AI換臉的方式，將楊洋的畫面換為自己。

洪亮並稱，希望年輕人好好學習，合理追星。

網友「特效合成師洪亮」在抖音發出一段視頻，稱自己臉被疑似迪麗熱巴的粉絲抓傷。（取...
網友「特效合成師洪亮」在抖音發出一段視頻，稱自己臉被疑似迪麗熱巴的粉絲抓傷。（取材自澎湃新聞）

對於此事，有不少網友表示，如果此事真是粉絲所為，建議報警處理。還有網友表示，如果將普通人的視頻隨意換臉，恐怕將對當事人造成很大的困擾，「難道掌握了這門技術就可以隨意換臉嗎？簡直細思極恐」。

據報導，在署名「特效合成師洪亮」的抖音中發現，有不少影視劇的換臉視頻，包括「狂飆」、「去有風的地方」、「征服」、「小李飛刀」等。這些視頻中，透過AI換臉的形式，把影視劇中的主要人物換成了洪亮本人。

不過，引起爭議的和迪麗熱巴親吻的片段已經不見。洪亮稱，這一段視頻已經隱藏。

據了解，洪亮在抖音上有118萬粉絲，他還在抖音賣影視特效製作的課程。

泰和泰律師事務所高級合夥人、四川省版權協會秘書長黃春海律師表示，這件事情其實有三方面的法律問題。包括涉嫌對演員構成侵權，可能造成演員名譽方面的損害。其次，侵犯了影視劇的版權。第三，特效師透過網絡傳播自己的特殊技能，甚至引導或教唆一些網友進行類似對影視劇角色進行換臉並傳播換臉後的視頻，可能存在幫助侵權問題。

抖音 迪麗熱巴 AI

上一則

蘭州牛肉拉麵標準化 將推立法…網友嘆肉量續縮水

延伸閱讀

P掉楊洋… 特效師「自肥」換臉吻熱巴 遭粉絲痛毆

P掉楊洋… 特效師「自肥」換臉吻熱巴 遭粉絲痛毆
議員稱TikTok釀國安危機 網紅控最愛的App被奪

議員稱TikTok釀國安危機 網紅控最愛的App被奪
參院情報委會主席：白宮支持禁TikTok提案 周受資未能回答基本問題

參院情報委會主席：白宮支持禁TikTok提案 周受資未能回答基本問題
微博之夜幕後更嗨 熱巴對粉絲拋媚眼、惠英紅玩牌

微博之夜幕後更嗨 熱巴對粉絲拋媚眼、惠英紅玩牌

熱門新聞

蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41
中國外交部前副部長傅瑩。(取材自人民網)

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

2023-03-27 15:14
魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

2023-03-21 09:00

超人氣

更多 >
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪

傳傅瑩指中美若決裂有沒有國家挺中國 文章被刪
圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人
馬英九是否會見中國高官？北京回應了

馬英九是否會見中國高官？北京回應了