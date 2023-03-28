湖北8名小學生跪地互搧耳光上百次 涉事教官被拘留
湖北孝感漢川市華嚴農場場直中心小學（以下簡稱「華嚴農場小學」）組織學生到武漢野戰國防園軍訓時，八名學生被教官要求跪地互搧耳光上百次，引發關注。事後校方回應，涉事的教官已被武漢市蔡甸區警方行政拘留，後續情況還在處理中。
來源：YouTube
縱覽新聞報導，有網友日前在網上發文稱，華嚴農場小學組織四年級學生到武漢野戰國防園進行軍訓。在軍訓中，學生們遭到了一名吳姓教官的「虐待」，要求八名孩子跪地互搧耳光上百次。
武漢野戰國防園工作人員表示，涉事教官已經被開除，但網傳的內容有些誇張，具體有哪些誇張成分未作解釋。漢川市教育局則表示，正在處理中，具體情況不便透露。
華嚴農場小學工作人員說，當事學生已經到醫院做了檢查，並請心理醫生進行疏導，八名學生和學生家長到武漢市蔡甸區奓山派出所做了筆錄。
據與派出所溝通得到的消息，涉事教官被行政拘留15天，罰款1900元人民幣。武漢市公安局蔡甸區分局奓山街派出所證實此事確由該所處理，其他情況未予透露。
當事學生已經全部復學，後續問題還在處理當中。
此外，有媒體撥打漢川市教育局詢問具體處理情況，該局工作人員表示「無可奉告」。
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