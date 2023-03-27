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被拐24年 河北小伙尋親無下文 竟揪出人販子 警：追訴期已過

中國新聞組／北京27日電
成年後入伍時期的牛雨航。（取材自上游新聞）
成年後入伍時期的牛雨航。（取材自上游新聞）

河北一名小伙牛雨航被拐24年後尋親，3年來並未找到親生父母，卻意外找到人販子後報案，警方稱已過追訴期不予立案。

牛雨航1997年剛被送來時所穿的小棉襖。（取材自上游新聞）
牛雨航1997年剛被送來時所穿的小棉襖。（取材自上游新聞）

上游新聞報導，27歲的牛雨航一直生活在河北邯鄲，家中除了父母，還有兩個姊姊。直到2017年，他才知道，他並非父母的親生兒子。養父母拿出的作文格子紙上面記錄了牛雨航的「身世」。

養母說，1997年陰曆3月的一天，有兩男一女抱著一名男嬰來到河北邯鄲涉縣西戌鎮東戌村，自稱是男嬰的舅舅、叔叔和大姨，說這男嬰養不起了，想給找個好人家。牛雨航的養母考慮到自家沒有男丁便決定收養，但擔心這孩子是被拐來的，便要求留下字據。

當年拐賣嫌犯留下的字據。（取材自上游新聞）
當年拐賣嫌犯留下的字據。（取材自上游新聞）

自稱孩子舅舅的吳某寫下了那張字據，並備註了男嬰的老家地址在陝西省安康市紫陽縣，還留下了男嬰親生父母名字。但兩天後3人返回，向他們索要了9000元的「營養費」離開再無聯繫。

養父母希望他能去找自己的親生父母。2020年10月，在寶貝回家網，牛雨航登記了尋親信息，至今他沒有親生父母的任何音訊，但在2021年3月找到了吳某等人的聯繫方式。

吳某說，他是從一個郭姓男子手中抱過這名男嬰，郭某自稱是牛雨航的叔叔，「我只負責把娃抱到邯鄲。」而中間人郭某則稱，男嬰是他從小舅子手裡抱來的，但他小舅子已去世十餘年。牛雨航說，吳某等人至今沒有一點悔意，於是報警。

今年3月10日，陝西安康紫陽警方正式受理。但3天後向他出具了「不予立案通知書」，稱牛雨航被拐賣案經審查已過追訴時效，依「刑事訴訟法」不予立案。牛雨航不認可。3月16日向紫陽縣人民檢察院提交申請立案監督。3月24日，在紫陽縣人民檢察院舉行「牛雨航申請的立案監督案公開聽證會」。

牛雨航認為，自己是2017年才得知自己被拐賣，且自己未成年時也沒有相應行為能力，無法報警立案。因此，追訴時效應該從18周歲以後開始計算。他還向檢察院提交了新的線索，堅持對吳某等人進行追責。

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