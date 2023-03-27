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泰國旅遊被「嘎腰子」掀話題 醫：移植腎臟要求高 不是想割就割

中國新聞組／北京27日電
腎臟移植手術需要多位外科醫生配合。（取材自健康時報）
腎臟移植手術需要多位外科醫生配合。（取材自健康時報）

近期有關「泰國旅遊安全性」話題頻繁衝上熱搜，類似「嘎腰子」(摘腎臟)的傳言更是不斷，但專業醫師說，通過非正規渠道移植腎臟，其可操作性不高。

人民日報報導，類似「割腰子」的傳言由來已久。不同的版本故事中，往往把人迷暈，然後神不知鬼不覺，摘下一顆腎，只留下被害人身上的血跡和剛縫合的傷口。

徐州醫科大附屬醫院泌尿外科副主任醫師肖永雙表示，「腎臟移植無論是從整體流程、取腎過程還是貯存運輸上來說，難度都很高，且成功率較低，綜合來看，通過非正規渠道移植腎臟，其可操作性不高。」

肖永雙指出，腎臟移植前患者要進行基礎配型和各項風險評估，明確患者與供體腎之間是否存在不相容的情況，只有二者的相似度更高，移植的成功率才會提高，這個過程叫做「配型」；其次手術需要在無菌環境下，由3到4個有豐富經驗的外科醫生一起操作，術後被摘取器官要在無菌環境下輔以專用器官保存液、冰塊等進行貯存，同時，被摘除的健康腎臟器官冷缺血時間原則不超過24小時。這對醫療水平和醫療環境都有很高的要求，並非在野外或者其他場所就能完成的。

「整個腎臟摘除的過程環節眾多、操作複雜且風險較高，尤其是手術中操作的外科醫生，培養一個有一定經驗可以完成手術的醫生至少需要5-10年。」此外，對於傳言中提到的不知不覺腎臟被摘除只留下了身上的一個口子的說法，肖永雙表示這是絕對不可能的。「經歷過腎臟摘除手術的人，術後會有明顯的痛感等反應，不存在毫無知覺的情況。」肖永雙補充道。

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