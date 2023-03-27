A股「豪門宮鬥」杉杉集團後媽、繼子爭400億遺產 上交所發函監管

杉杉集團富豪鄭永剛（左）上月才剛去世，長子鄭駒（右）準備接班，不料遭繼母阻止。（取材自公眾號「杉杉通」）

曾名列胡潤全球富豪榜、杉杉股份實控人鄭永剛財產達400億元（人民幣，下同）在2月去世，他的長子鄭駒後來當選公司董事長。但網傳選舉當天，鄭駒的後母周婷現身，稱她才應是杉杉股份實際控制人。杉杉股份事後回應稱選舉結果合法有效。而這場A股「豪門宫鬥」也引來上交所對杉杉股份下發監管工作函。律師解讀，若沒有遺囑，周婷及其三名子女也有分配繼承權。

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綜合媒體報導，祖籍浙江寧波的鄭永剛最早從一名貨車司機做起，歷經34年風雨，從服裝、鋰電，再到偏光片產業，締造杉杉集團。鄭永剛上月10日因突發心臟疾病救治無效去世，享年65歲。

3月23日，寧波杉杉股份有限公司第十屆董事會第四十次會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了「關於選舉鄭駒先生為公司第十屆董事會董事長的議案」。意味著鄭永剛之子鄭駒，正式接棒掌舵這個市值近400億的新能源企業。

報導指出，知情人士透露，在鄭駒當選董事長那天，鄭永剛遺孀周婷出現在現場，稱該次股東大會是違規和錯誤的，基於繼承關係，她應當成為杉杉股份的實際控制人。

杉杉股份回應此事稱，本次選舉不存在相關報導指稱的違規和錯誤，是合法有效的。

另據報導，上交所26日向杉杉股份下發監管工作函，督促公司及相關方妥善處理有關事項、保障上市公司經營穩定和規範運作。

據了解，周婷曾是一名電視台主持人，與鄭永剛婚後育有3名子女。而鄭駒是鄭永剛與前妻所生。早在2018年，鄭永剛接受浙商雜誌採訪時就曾明確表示，「我正在培養兒子接班。我在員工大會上公開講，公司肯定是要兒子接班的。」

報導說，廣東晟典律師事務所高級合夥人律師黎永綠說，遺囑繼承優先於法定繼承。如被繼承人在生前留有有效遺囑，則按遺囑安排進行遺產繼承；如被繼承人在生前未留有遺囑，則適用法定繼承。

若在沒有遺囑前提下，鄭永剛生前持有的股份會由配偶、鄭駒及另外三名子女應該五等分鄭永剛持有的股份。

股東大會只要召開程序、選舉程序都是遵照公司章程規定進行，且未有違反法律法規，那麼其流程及結果就是合法有效的。