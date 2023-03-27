10餘男女攀險峻岩頂集體晃動：「這是群魔亂舞」

多人在岩頂周邊不停晃動。(視頻截圖)

一段多人在有「溫州小張家界」之稱的高聳垂直岩體攀爬，並藉助繩索在岩頂附近忘情晃動的視頻，近日在中國網路平台引發熱議，有網友認為這種不文明行為是「群魔亂舞」。

上游新聞報導，一名網友近期發布的視頻顯示，群山之中，一座形狀如拇指的岩體矗立在山崖一側，岩體高聳陡峻而狹長；垂直岩壁上，十多個繫著繩索攀爬的男女不停揮手舞動；在空間有限的岩頂上，也有人手舞足蹈不停晃動，看上去讓人膽戰心驚。

「恐怖，這重量，害怕岩石塌陷了」「還晃動，太危險了吧，岩壁這麼細」「安全隱患太大了吧」「滿山都是你們打的釘」「這就是群魔亂舞」……網友紛紛擔心並提出質疑。

對於網友們的質疑，視頻發布者回覆稱，已做好安全防護舉措，岩壁看著細其實挺粗。至於釘子，也是別人弄好的，他們只是上去玩了一下。視頻發布者還表示，該處為「攬牛山獨立柱」。

據報導，實際在網上搜尋「攬牛山」發現，在各種社交平台上，不少網友曬出到此打卡的一些圖片和視頻，與該視頻中的場景類似，即便有安全繩索，但因為岩體本身較為狹細，攀爬者晃動的動作又較大，看上去非常危險。多位網友將其稱為「溫州小張家界」，甚至將其列為「網紅打卡點」。

報導指出，該岩體位置在溫州境內，相關軌跡跨越樂清縣與永嘉縣。惟所屬官方管轄領域模糊，聯繫多個辦事處後，相關人員才稱，後續會在附近設置警示牌，也會定期派人巡查，制止類似行為。