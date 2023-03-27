搶限時免門票 6萬人擠爆泰山：「從山腳堵到山頂」

泰山景區近期遊客爆滿，登山路上只見滿滿的人頭。(取材自每日經濟新聞)

中國多地景區近日出現報復性旅遊潮，其中，25日周末，有逾6萬名遊客湧進泰山，人潮從山腳堵到山頂，管理員不停嘶吼「往回走」，遊客仍千方百計要衝上山，相關話題也衝上微博 熱搜。原來，1月21日至3月31日，泰山景區（含岱廟）免門票開放，近日免門票期限將屆又遇預約爆滿，大批沒預約遊客也衝上山，只為抓住免費的尾巴，省下每人115元人民幣的門票。

「泰山人流量比泰山還要壯觀」，「這還是我去過的那個泰山嗎？」，「遊了個寂寞……」，25日這個周末，遊客人潮擠爆泰山，遊客感嘆，想登泰山而小天下，「卻只看到眼前的人頭」。

現場視頻顯示，泰山景區管理人員不停向遊客嘶吼「往回走」，遊客還是千方百計要衝上山，山上寸步難行。卡在半途的遊客抱怨登不了泰山，連山頭都看不見，只見人頭。

每日經濟新聞報導，五嶽之首泰山，從今年除夕（1月21日）喊出免門票開放至3月31日，以振興疫後經濟。景區窴施「先預約，再出行」，欲入景區者必須提前5天先登錄「泰山景區」微信 公眾號「微信購票」欄目預約門票，景區並強調，未預約成功的遊客禁止進入景區。

不過隨著免門票期限將屆，近日預約幾乎每天爆滿，25日，「泰山門票」話題更衝上微博熱搜，有網民表示「根本預約不上，太火爆了！」。由於25日當天距泰山免門票期限只剩5天，許多預約不到的遊客乾脆全都衝往現場，希望能抓住免費的「尾巴」。儘管景區嚴格執行分段截流、限時通行，現場人潮仍是滿滿滿。

大象新聞報導，22日，山東泰安一名男子夜遊爬泰山時因人潮太多又遇山上寒冷，他被迫到井蓋兒下面「避難」，他說，這裡的空間能住兩人且沒風不擠，是「絕佳住處」。泰山景區回應稱，這樣的行為肯定是不允許的，也不提倡，核實之後會有相應處罰。也請大家注意保暖。