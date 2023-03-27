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老人溺水 武漢小伙砸玻璃拿救生圈救人…竟被保安索賠

中國新聞組／北京27日電
出事次日，崗亭外放置了救生圈。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
出事次日，崗亭外放置了救生圈。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

武漢一名男子日前經過江邊，看到一名老人溺水，由於四處找不著救生設備，只看到保安崗亭裡有救生圈，便砸破玻璃取出，把救生圈拋給老人。遺憾的是，老人最終未能獲救，這名熱心的男子還被保安要求破璃破損的賠償，讓他感到「很冷漠」。

來源：YouTube

封面新聞報導，咼先生日前在武漢晴川橋下的江灘公園遊玩，經過寶慶閘閘口附近，看到一對祖孫在江邊玩沙，「我覺得很溫馨，還隨手拍了張照片。誰知道幾分鐘後出事了」。咼先生說，他突然聽到路人在詢問「那個人是不是落水了」，抬頭才發現陪同小女孩的老人在江面漂浮著。

咼先生跑到江邊，聽到老人在喊救命，「我環顧四周，沒找到救生設備」，接著想起崗亭裡有救生圈，於是往崗亭跑去，但崗亭鐵門緊鎖，他只好拿石頭打破玻璃，拿出救生圈。咼先生回到江邊，與路人合作想將老人救上岸，無奈老人已被風吹離岸邊，拿不到救生圈。

然而，就在咼先生與路人嘗試重拋救生圈時，「崗亭兩個保安追到水邊圍著我們，一個勁問是誰砸的玻璃，要讓我們賠錢」，他告訴保安賠錢可以，但他們正在救人，保安卻稱，「救人是救人，砸壞玻璃就要賠償」。

老人和孩子出事前照片。（取材自封面新聞／受訪者供圖）
老人和孩子出事前照片。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

眼看老人愈漂愈遠，咼先生跑向小女孩問其他家人的聯絡方式，後來一名家屬來了，「保安又追過去問家屬要賠償，讓人無語」。40分鐘後，水上公安將老人打撈上岸，救護醫師宣告老人搶救無效死亡。

咼先生表示，他願意賠償，但「保安的做法太冷漠了，當時三個路人正手忙腳亂地救人，他們還一個勁說賠償，後來還當場找家屬索賠」。他還指控公園靠近江邊的地方都沒有救生設備，是事發後隔天，他重返現場提出質疑，管理方才將一個救生圈掛到護欄上。

報導稱，崗亭保安則說，護欄上的救生圈一直都有，並不是新放置的。江灘管理方「江漢灣體育公園」的工作人員則表示，崗亭是24小時值守，不存在救生圈被鎖著的情況，「其他的沒什麼信息可以告訴你」。

崗亭內和圍欄上各放置了一個救生圈。（取材自封面新聞）
崗亭內和圍欄上各放置了一個救生圈。（取材自封面新聞）

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