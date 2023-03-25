我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

去了緬甸？ 桂川多名17-19歲青年 赴滇後失聯

中國新聞組／北京25日電
謝某稱自己在緬甸。（取材自極目新聞）
謝某稱自己在緬甸。（取材自極目新聞）

儘管中國要求緬甸加大打擊詐騙集團，保障赴緬公民的安全，但中國民眾疑遭騙往緬甸的事件仍頻傳。繼安徽4名在校生後，近日廣西柳州4青年去雲南後失聯，家人懷疑他們被騙到緬甸務工；四川茂縣也有4青年疑經雲南前往緬甸。有人稱緬甸「公司」對他們很好，也有人交代「如果回不去，希望朋友以後多照顧我的父母」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，4名廣西柳州青年在去雲南旅遊的途中失聯。4人分別為鄧某、唐某、謝某和覃某，除了唐某為17歲之外，其餘3人均為18歲。

鄧某姊姊表示，四人購買了車票，3月14日下午從柳州前往昆明後失聯。鄧某15日透露他在西雙版納「等老闆安排人過來接」，並交代朋友「48小時不回信息報警」。16日，鄧某稱自己到緬甸，感覺自己被賣給了「詐騙公司」。18日，鄧某對朋友說自己穩定了，還稱馬上要被收手機，現在的工作是那種被人管的工作。

16日，謝某也和朋友說自己在緬甸的勐拉，並發了酒店和窗外景色的視頻。謝某說自己是走小路，連翻了七、八座山到了緬甸，並表示「昨晚我都怕我們挨賣豬仔」。

唐某則在16日和朋友交代，如果回不去了，希望朋友以後多照顧他的父母。他還說如果3月18日、19日沒有回覆，就告訴家人自己被騙到西雙版納了。

覃某22日聯繫家人，稱現在公司包吃包住，公司對他很好，工作做得很好，「發了1000塊給我」。他又說，自己在西雙版納，但家人很擔心他這次聯繫是否出於自願。

另一起四川茂縣四名男生在西雙版納失聯的案子，家長說，四人是3月3日從成都搭機到西雙版納，然後失聯，4名男生為17歲至19歲不等，他們得到消息「孩子已去了緬甸」。

失聯男生的父親說，兒子離開茂縣說到成都打工後失聯。3月6日，家人聯繫到兒子的朋友，才知道兒子去了緬甸。另一名家長說，兒子和其他三名孩子去了西雙版納，他10日收到兒子微信消息，「讓我們不要擔心」。

觀察者網一篇評論建議，應在周邊國家和敏感地區，建立國際合作機制，打擊電信詐騙等各類犯罪活動。該評論文章分析認為，這都是年輕人想發財或有事幹，輕信了所謂的機會。這是現在年輕人的一大困擾，現在年輕人要不考公務員、出國、送外賣，感覺出路很少。此外，現在年輕人大多看不起打工，社會給青少年設計的出路不對勁，強調競爭和失敗的可怕，有很大優化空間。建議當局給青少年保底收入，只要學到了什麼技能就發個幾萬元。

鄧某和朋友聊天截圖。（取材自極目新聞）
鄧某和朋友聊天截圖。（取材自極目新聞）

緬甸 詐騙集團 微信

上一則

「裕澤香江」論壇 內地北美中東等逾百家族團隊參與

下一則

港府推8項新政 吸引全球富豪家族辦公

延伸閱讀

調查：年輕人願花錢挑座位看電影

調查：年輕人願花錢挑座位看電影
中國多起青年被騙到緬甸 中方籲緬甸加強打擊跨境犯罪

中國多起青年被騙到緬甸 中方籲緬甸加強打擊跨境犯罪
成都職業乞丐「日入千元、車接車送」 網虧：這工作挺不錯？

成都職業乞丐「日入千元、車接車送」 網虧：這工作挺不錯？
緬甸佛寺22具遺體有彈孔 軍政府遭控「屠殺平民」

緬甸佛寺22具遺體有彈孔 軍政府遭控「屠殺平民」

熱門新聞

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光