去了緬甸？ 桂川多名17-19歲青年 赴滇後失聯

謝某稱自己在緬甸。（取材自極目新聞）

儘管中國要求緬甸 加大打擊詐騙集團 ，保障赴緬公民的安全，但中國民眾疑遭騙往緬甸的事件仍頻傳。繼安徽4名在校生後，近日廣西柳州4青年去雲南後失聯，家人懷疑他們被騙到緬甸務工；四川茂縣也有4青年疑經雲南前往緬甸。有人稱緬甸「公司」對他們很好，也有人交代「如果回不去，希望朋友以後多照顧我的父母」。

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綜合媒體報導，4名廣西柳州青年在去雲南旅遊的途中失聯。4人分別為鄧某、唐某、謝某和覃某，除了唐某為17歲之外，其餘3人均為18歲。

鄧某姊姊表示，四人購買了車票，3月14日下午從柳州前往昆明後失聯。鄧某15日透露他在西雙版納「等老闆安排人過來接」，並交代朋友「48小時不回信息報警」。16日，鄧某稱自己到緬甸，感覺自己被賣給了「詐騙公司」。18日，鄧某對朋友說自己穩定了，還稱馬上要被收手機，現在的工作是那種被人管的工作。

16日，謝某也和朋友說自己在緬甸的勐拉，並發了酒店和窗外景色的視頻。謝某說自己是走小路，連翻了七、八座山到了緬甸，並表示「昨晚我都怕我們挨賣豬仔」。

唐某則在16日和朋友交代，如果回不去了，希望朋友以後多照顧他的父母。他還說如果3月18日、19日沒有回覆，就告訴家人自己被騙到西雙版納了。

覃某22日聯繫家人，稱現在公司包吃包住，公司對他很好，工作做得很好，「發了1000塊給我」。他又說，自己在西雙版納，但家人很擔心他這次聯繫是否出於自願。

另一起四川茂縣四名男生在西雙版納失聯的案子，家長說，四人是3月3日從成都搭機到西雙版納，然後失聯，4名男生為17歲至19歲不等，他們得到消息「孩子已去了緬甸」。

失聯男生的父親說，兒子離開茂縣說到成都打工後失聯。3月6日，家人聯繫到兒子的朋友，才知道兒子去了緬甸。另一名家長說，兒子和其他三名孩子去了西雙版納，他10日收到兒子微信 消息，「讓我們不要擔心」。