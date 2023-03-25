河北衡水也傳校園霸凌 初中生被捅7刀

網傳河北桃城中學初二生遭校園霸凌被捅七刀，引發關注。轄區教育局領導表示還在調查。（視頻截圖）

近日，網傳「河北省衡水桃城中學一初二學生遭遇校園霸凌 被捅七刀」引發網友關注。北京 青年報引述大風新聞報導，轄區教育局 領導高度重視，具體情況正在調查，對方表示：「孩子沒有生命危險，這是肯定的。」

據網傳視頻顯示，有網友日前拍到有人拉橫幅顯示「衡水桃城中學初二學生於某在校期間遭遇校園霸凌，被捅七刀」。知情人士表示，事發地在衡水市紅旗大街與人民東路交叉口附近，有一女子拉著橫幅，「好像是孩子的親屬。」

來源：YouTube

記者隨即聯繫到衡水桃城中學，工作人員說，此事正在處理，「具體情況領導沒有說，咱們正在調查。」並表示，有結果可以向媒體回電。隨後，記者聯繫到衡水市桃城區教育局，工作人員說，這件事教育局領導高度重視，正在調查過程中。記者詢問當事孩子狀況，工作人員說，「孩子沒有生命危險，這是肯定的。」

網民紛紛留言表示：「我們的未成年保護法，更多的是應該保護受害者，而不是讓施暴者免於處罰。」「這回應，怎麼感覺不出人命就沒事似的，是我的錯覺嗎？」「這是霸凌？這是殺人！」「強烈要求12歲以上未成年犯罪入刑。」「頭一次聽說把故意殺人歸結於校園暴力。」「被捅七刀跟被霸凌應該不是一回事。」「一定要把兇手繩之以法！」「避重就輕！公平公正何其難！」