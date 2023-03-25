我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓華埠羅斯福公園傳槍響 孫逸仙中學緊急關閉

曼哈頓華埠火災…有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

海南13歲少女遭霸凌 被逼跪地、踢落河 校長免職

中國新聞組／北京25日電
施暴者一手扯住受害者頭髮，拉她上岸。（視頻截圖）
施暴者一手扯住受害者頭髮，拉她上岸。（視頻截圖）

海南臨高縣一名13歲少女遭校園霸凌，施暴者還全程錄影PO網。視頻顯示，少女被包括同學在內多名未成年女生毆打致滿身傷，還被踢入河中，跪地說「對不起」。施暴者疑為規避法律要大家「不要用棍子打」。受害少女經診斷左耳鼓膜穿孔，眼睛因異物插入致視力受損。

施暴者手腳並用毆打受害者。（視頻截圖）
施暴者手腳並用毆打受害者。（視頻截圖）

綜合新京報、香港01等媒體報導，官方事後火速將該校校長免職，滿14歲欺凌者行政處罰。但網民質疑處罰太輕，應將施暴者繩之以法。

網傳影片顯示，少女一度被限制自由，幾日後自行逃脫返家，因怕被對方報復，她向父母謊稱「只是不小心摔倒」。家屬事後在網上見到施暴者拍攝的片段，受害者才承認被霸凌。

來源：YouTube

受害者舅母劉女士表示，外甥女在海南臨高思源實驗學校讀初一，她在13日先後被同校學生帶走，期間有多名陌生女生以「看她不順眼」為由多次毆打她，並控制行動。18日外甥女自行逃脫跑回家中。

劉女士稱，外甥女平時開朗活潑，成績中等，家庭情況較為拮据。其父因身體殘疾只能以拉三輪車為生，母親是聾啞人，在學校門口推車擺攤賣零食。受害者家屬已於18日報案。

受害者滿身傷跪地稱「對不起」。（影片截圖）
受害者滿身傷跪地稱「對不起」。（影片截圖）

公安局、縣教育局等相關部門成立聯合調查組，經查，涉事人員均為未成年人，其中當事人宋某與林某為同班同學，因瑣事發生口角，雙方分別糾集多名未成年人於不同時間對對方實施毆打，期間雙方都拍攝視頻並上傳到網上引發關注。

受害者滿身滿痕。（取材自新京報）
受害者滿身滿痕。（取材自新京報）

經公安機關調查，網傳「林某被非法拘禁5天」為不實消息。法醫已對雙方進行傷情鑑定。相關部門正在組織心理健康教育老師對涉事未成年人進行心理疏導。

海南醫學院第一附屬醫院開具的耳鼻咽喉鏡檢查報告單。（取材自新京報）
海南醫學院第一附屬醫院開具的耳鼻咽喉鏡檢查報告單。（取材自新京報）

網民留言表示：「事後才關注到，真的已經晚了，校園霸凌事件好好整治吧。」「應從法律角度嚴懲她們，不然只會無窮無盡。」「真會侮辱人啊，這明明是刑事案件。」「年齡已成犯罪的保護傘。」「光免職有何用？要追究學校是否有責任。」「行政處罰太輕了，應該繩之以法。」

霸凌 教育局 公安

上一則

紐西蘭外長訪中會晤秦剛 擔憂兩岸緊張情勢升高

延伸閱讀

紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪

紐約毒癮慣犯 尾隨多名少女進公寓強姦 檢方控多項重罪
瑞典環保少女獲榮譽博士 過往用餐照「不環保」

瑞典環保少女獲榮譽博士 過往用餐照「不環保」
共和黨金主拉薩洛涉買春少女受審 明州共和黨主席卡納漢牽連下台

共和黨金主拉薩洛涉買春少女受審 明州共和黨主席卡納漢牽連下台
Uber女司機被迫超載 又慘遭七名少女毒打

Uber女司機被迫超載 又慘遭七名少女毒打

熱門新聞

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

2023-03-20 20:03
蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）24日下午現身北京三里屯的蘋果零售店內。圖/北京青年報

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

2023-03-24 09:17
雲南傳出一名7歲女孩無故將另一名4歲男童扔進井裡的事件，引發社會高度關注。（截圖自影片）

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

2023-03-22 20:47
中國國家主席習近平（前左）20日抵達俄羅斯首都莫斯科。圖右為俄國副總理切爾尼申科。（Getty Images）

56秒影片曝光 習近平專機抵俄 立即與普亭1對1會談

2023-03-20 10:54
湯星月和舒亮。(取材自紅星新聞)

汶川地震「袖珍老師」嫁了 新郎是9歲就對她笑的男生

2023-03-20 07:00
香港觀光客Mike在泰國體驗高空彈跳，沒想到繩索突然斷裂，他瞬間自由落體。(截取美聯社/Viral Press畫面)

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

2023-03-24 10:41

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚
港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳

港男泰國高空彈跳繩突斷 自由落體驚魂畫面瘋傳