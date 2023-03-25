海南13歲少女遭霸凌 被逼跪地、踢落河 校長免職

施暴者一手扯住受害者頭髮，拉她上岸。（視頻截圖）

海南臨高縣一名13歲少女遭校園霸凌 ，施暴者還全程錄影PO網。視頻顯示，少女被包括同學在內多名未成年女生毆打致滿身傷，還被踢入河中，跪地說「對不起」。施暴者疑為規避法律要大家「不要用棍子打」。受害少女經診斷左耳鼓膜穿孔，眼睛因異物插入致視力受損。

施暴者手腳並用毆打受害者。（視頻截圖）

綜合新京報、香港01等媒體報導，官方事後火速將該校校長免職，滿14歲欺凌者行政處罰。但網民質疑處罰太輕，應將施暴者繩之以法。

網傳影片顯示，少女一度被限制自由，幾日後自行逃脫返家，因怕被對方報復，她向父母謊稱「只是不小心摔倒」。家屬事後在網上見到施暴者拍攝的片段，受害者才承認被霸凌。

來源：YouTube

受害者舅母劉女士表示，外甥女在海南臨高思源實驗學校讀初一，她在13日先後被同校學生帶走，期間有多名陌生女生以「看她不順眼」為由多次毆打她，並控制行動。18日外甥女自行逃脫跑回家中。

劉女士稱，外甥女平時開朗活潑，成績中等，家庭情況較為拮据。其父因身體殘疾只能以拉三輪車為生，母親是聾啞人，在學校門口推車擺攤賣零食。受害者家屬已於18日報案。

受害者滿身傷跪地稱「對不起」。（影片截圖）

公安 局、縣教育局 等相關部門成立聯合調查組，經查，涉事人員均為未成年人，其中當事人宋某與林某為同班同學，因瑣事發生口角，雙方分別糾集多名未成年人於不同時間對對方實施毆打，期間雙方都拍攝視頻並上傳到網上引發關注。

受害者滿身滿痕。（取材自新京報）

經公安機關調查，網傳「林某被非法拘禁5天」為不實消息。法醫已對雙方進行傷情鑑定。相關部門正在組織心理健康教育老師對涉事未成年人進行心理疏導。

海南醫學院第一附屬醫院開具的耳鼻咽喉鏡檢查報告單。（取材自新京報）

網民留言表示：「事後才關注到，真的已經晚了，校園霸凌事件好好整治吧。」「應從法律角度嚴懲她們，不然只會無窮無盡。」「真會侮辱人啊，這明明是刑事案件。」「年齡已成犯罪的保護傘。」「光免職有何用？要追究學校是否有責任。」「行政處罰太輕了，應該繩之以法。」