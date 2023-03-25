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「東北藥王」成老賴 法院懸賞1600萬美元

中國新聞組／北京25日電
曾有「東北藥王」、「黑龍江首富」之稱的譽衡藥業負責人朱吉滿，因不履行法律義務遭北京法院發布天價懸賞公告。（取材自每日經濟新聞）
曾有「東北藥王」、「黑龍江首富」之稱的譽衡藥業負責人朱吉滿，因不履行法律義務遭北京法院發布天價懸賞公告。（取材自每日經濟新聞）

中國譽衡藥業負責人朱吉滿曾有「東北藥王」、「黑龍江首富」之稱，日前因拒不履行法律義務遭北京法院發布天價懸賞公告，舉報線索者最高可獲1.1億元（人民幣，下同，約1601.6萬美元）賞金，引發關注。

綜合每日經濟新聞及界面新聞報導，北京市第二中級法院日前公告，在執行共青城磐暉投資管理合夥企業聲請執行前東北藥王、黑龍江首富朱吉滿、白莉惠夫妻一案中，因被執行人拒不履行生效法律文書確定的義務，為維護法律尊嚴，保障申請人勝訴權益，依據申請執行人的懸賞申請，依法發布懸賞公告。被執行人有二人：朱吉滿、白莉惠。

公告稱，本案執行標的金額約11億元，若舉報人提供可供執行財產線索並經查證屬實（不含本院已掌握線索），依照執行到位金額的10%予以獎勵，懸賞期限為自本公告發布之日起一年。 法院鄭重承諾：對舉報人身分及其提供線索有關情況予以嚴格保密。

來源：YouTube

據中國經營報報導，1964年出生於陝西的朱吉滿，畢業於西安醫科大學，1988至1992年在西電醫院做眼科大夫，他的妻子白莉惠是在醫院工作時的同事。

1993年，朱吉滿辭掉鐵飯碗改創業做藥品代理銷售。2000年，朱吉滿買下瀕臨破產的黑龍江康復研究所附屬藥廠，並改制為譽衡藥業。2004年，譽衡研發出一種原研藥列入國家醫保範圍，帶來豐厚收入。2009年，譽衡淨利潤突破1億元，2010年6月23日，在深交所掛牌上市。

譽衡製藥上市後，朱吉滿熱中於頻繁併購和連續狙擊上市公司控制權，先後收購哈爾濱蒲公英藥業、上海華拓等40多家醫藥企業，併購規模一度達到137億元。

不過，他也遭遇了相關公司的強力狙擊。其對山東藥玻的舉牌中，因為山東藥玻原管理層反擊其對上市公司控制權的爭奪，實施定增計畫宣告失敗。

2015年，朱吉滿以12億美元的資產，位列華人富豪榜第317位，在全球富豪中排名第1605位。但譽衡2019年爆債務違約，2022年11月宣告集團破產。

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