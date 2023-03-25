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15樓失火、消防管道沒水? 貴州9歲童窗外求救十分鐘墜亡

中國新聞組／北京25日電
15樓住戶家凌晨著火，9歲男孩窗外求救十多分鐘不幸墜亡。（取材自大風新聞）
15樓住戶家凌晨著火，9歲男孩窗外求救十多分鐘不幸墜亡。（取材自大風新聞）

貴州省遵義市一小區20日凌晨發生火災，一名9歲男孩在15樓窗外求救十多分鐘不幸墜亡，有業主表示，小區內消防通道被堵塞，造成消防車無法第一時間到場；到場後，消防管道沒水，還得一層一層接管道，導致救援錯過最佳時機。

綜合華商報、都市快報報導，死者親屬說，孩子翻到窗戶外求救十多分鐘無果後，便翻入房間內，再次嘗試自救，但因火勢太大，只好再次翻出窗外，結果掉下去了。

聖城華府·紫郡小區的業主小紅（化名）說，涉事的單元樓剛交付一年左右，業主都以為消防設施是完善的，事發後才發現，消防管道沒水。「十幾層的樓，消防隊員從消防車一層一層把管道接上去，整個過程用了一二十分鐘」。

小紅說，聽說遭遇火災的業主家當時只有老人和孩子，發現臥室著火時，火勢已經很大，孩子在房間內出不來，最終可能是為了躲避房間內的火、煙，出窗後墜樓，「如果消防管道有水，火災可能就會及時得到救援」。

一名曾參與救援的鄰居說，事發當晚，她聽到了孩子的呼救，「當時我還以為是聽錯了」。沒多久，她才意識到問題，上樓後發現，15層一業主家火勢已經很大，「在我們之前有鄰居已經參與了救援，但是消防管道沒有水」，後來，她下樓，看到了躺在草坪的孩子。

墜亡孩子的親屬陸先生說，事發後，他們找物業，要求其對消防管道沒水、消防通道堵塞等問題承擔責任，但物業稱「消防在質保期內」，「我問他們，既然在質保期內，為什麼消防管道沒有水？他們不說話，只說讓公安、消防部門判定」。

20日上午10時，物業工作人員在業主群發布消息稱「各位鄰居，針對昨晚上發生的事情，政府各部門正在介入抓緊調查，結果以政府部門界定為參考，請各位鄰居不信謠不傳謠」。

根據陸先生提供的火災後房間的視頻顯示，整個房間內的家具已成為一片灰燼，窗戶嚴重損...
根據陸先生提供的火災後房間的視頻顯示，整個房間內的家具已成為一片灰燼，窗戶嚴重損毀，牆面是煙熏過的暗黑色。（取材自大風新聞）

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