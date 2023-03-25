孫女炫富 前局長爺喊冤：老老實實幹到退休

網民「北極鯰魚」稱，「我家那麼多錢都是韭菜供的我怎麼能不喜歡呢」、「我只知道我家有九位數」等言論。(取材自上游新聞)

一名網名「北極鯰魚」女子22日在網上發布炫富、涉貪及辱罵民眾言論，反引來深圳紀委監委等部門跟進調查她已從公職退休 的爺爺是否涉及貪腐。女子的爺爺鍾某某強調，網上部分言論為網民造謠，自己「老老實實就這樣幹到退休」，孫女因其爭議言論正哭得一塌胡塗，「我也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書」。

「北極鯰魚」因發布「家裡有九位數」、家人「感覺貪了」等言論引發輿論關注，並曬出家中長輩多年前與領導的合影，被質疑炫富、家中涉貪腐等問題。網傳該女子的爺爺是深圳市交通運輸局的一名退休局長，但據深圳市交通局情況通報，該言論提及的當事人是該局原貨運分局幹部鍾某某，已於2007年11月30日退休。

中國新聞周刊報導，「北極鯰魚」的爺爺鍾某某表示，自己2007年退休，曾任深圳區級交通局局長，「家中有九位數」的說法不實，「老老實實就這樣幹到退休」，目前相關單位正介入調查。

鍾某某並說，網上部分言論為網民造謠，孫女因其爭議言論正哭得一塌胡塗，「我也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書」。