孫女炫富 前局長爺喊冤：老老實實幹到退休
一名網名「北極鯰魚」女子22日在網上發布炫富、涉貪及辱罵民眾言論，反引來深圳紀委監委等部門跟進調查她已從公職退休的爺爺是否涉及貪腐。女子的爺爺鍾某某強調，網上部分言論為網民造謠，自己「老老實實就這樣幹到退休」，孫女因其爭議言論正哭得一塌胡塗，「我也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書」。
「北極鯰魚」因發布「家裡有九位數」、家人「感覺貪了」等言論引發輿論關注，並曬出家中長輩多年前與領導的合影，被質疑炫富、家中涉貪腐等問題。網傳該女子的爺爺是深圳市交通運輸局的一名退休局長，但據深圳市交通局情況通報，該言論提及的當事人是該局原貨運分局幹部鍾某某，已於2007年11月30日退休。
中國新聞周刊報導，「北極鯰魚」的爺爺鍾某某表示，自己2007年退休，曾任深圳區級交通局局長，「家中有九位數」的說法不實，「老老實實就這樣幹到退休」，目前相關單位正介入調查。
鍾某某並說，網上部分言論為網民造謠，孫女因其爭議言論正哭得一塌胡塗，「我也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響我們單位聲譽和孫女讀書」。
據極目新聞報導，24日，深圳市紀委監委工作人員回應此事稱，已有部門正在處理中，將會依法依規進行處理。
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