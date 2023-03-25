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坑爺? 退休官孫女炫富：家產9位數 家人感覺貪了

中國新聞組／北京25日電
「北極鯰魚」稱，「我家那麼多錢都是韭菜供的我怎麼能不喜歡呢」 。(取材自微博)
「北極鯰魚」稱，「我家那麼多錢都是韭菜供的我怎麼能不喜歡呢」 。(取材自微博)

近日，一名網名「北極鯰魚」女子網上炫富，稱「我家有九位數」、家人「感覺貪了」，並曬出其爺爺早年與領導的多張合照，辱罵網民是「低賤老鼠」，遭質疑涉及貪腐。經官方核實，該女子的爺爺是該局退休鍾姓幹部，已查出他疑涉在職期間違法經商，或立案調查。網民嘲諷「這次是坑爺」、「反腐還得靠家屬」。

上游新聞報導，「北極鯰魚」22日在網路上發布涉嫌炫富、貪腐、侮辱民眾的言論，稱「我家那麼多錢都是韭菜供的我怎麼能不喜歡呢」、「我只知道我家有九位數」(意指上億元人民幣財產）、「我爺爺當交通局局長的時候，你爺爺還在修腳」、「我們都吃帝王蟹波龍」等，還辱罵其他網民是「低賤老鼠」，引來網民眾怒。

有網民發現，「北極鯰魚」的IP顯示的地點在澳洲，個人主頁上曬過不少其爺爺「公派」出國以及在深圳公務員培訓班的合影，進而查出該網民是深圳市交通局副處級退休幹部鍾某某的孫女，呼籲官方調查。

深圳市交通局24日發布情況通報指出，該言論提及的當事人是該局原貨運分局幹部鍾某某，已於2007年11月30日退休，該局已就相關信息開展核查。鍾某某則回應指孫女說法不實，自己是「老老實實幹到退休」。

通過天眼查網站查詢發現，與鍾某某同名人員曾於2003年在廣東省清遠市註冊成立金域遠東（陽山）有限公司，註冊資本1200萬美元。該公司所屬行業為化學原料和化學製品製造業，由中國香港企業金域（遠東）集團有限公司全資持股，成立時間為2001年3月，解散時間為2007年11月。金域遠東（陽山）有限公司已於2007年4月被吊銷。

報導指出，如果該女子爺爺與成立金域遠東（陽山）有限公司的鍾某某是同一人，那麼依照「中華人民共和國公務員法」等法令，公職人員在職期間經商是違法的，已經退休的公職人員退休前有違法行為的，不再給予政務處分，但是可以對其立案調查。

目前，「北極鯰魚」帳號已經改名並刪除所有信息，並已被封禁，但網民的嘲諷還沒停止。不少人在相關報導評論區留言：「級別不高，事兒還不少」、「繼坑爹之後，這次是坑爺了」、「要是順藤摸瓜查出點其他事情，也算孫女立了大功了」、「反腐還是得是貪官家屬呀！這敗家的孩子，好好查一不就清楚了」。

「北極鯰魚」分享過去祖父參加交通局活動的照片。(取材自微博)
「北極鯰魚」分享過去祖父參加交通局活動的照片。(取材自微博)

退休 澳洲 華人

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